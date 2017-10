Ezinge scoort te weinig tegen Holwerd.

Ezinge herstelde zich zaterdag keurig van de nederlaag van een week eerder tegen De Monnik. In Feerwerd won de ploeg van Leendert Nieborg namelijk met 3-1 van Holwerd.Ezinge begon in het duel tegen Holwerd met weer een nieuwe doelman onder de lat. Na twee keer Ben Douwsma en een keer Wilfred Ritzema was nu John Nooren zo ver hersteld van een blessure dat hij onder de lat plaats kon nemen. Met de 17-jarige Nooren in het doel begon Ezinge voortvarend aan de wedstrijd want al in de vierde minuut scoorde Sil Douwsma de 1-0 voor de Ezingers. De thuisploeg creëerde zich vervolgens de nodige kansen op meer treffers maar het duurde tot aan de 41minuut voor er weer werd gescoord. Na een prima aanval van de thuisploeg zorgde Ewart Gerritsen er voor dat de stand 2-0 in het voordeel van de thuisploeg werd. Een thuisploeg die zich op slag van rust echter liet verrassen toen Wichard Bron er 2-1 van wist te maken. Na de rust was het beste er bij de bezoekers wel een beetje af. Dat zorgde dat Ezinge een steeds groter veldoverwicht kreeg waar de nodige kansen op meer treffers uit ontstonden. Maar wat in de duels tegen De Lauwers en De Monnik ook al tot uiting kwam was zaterdagmiddag niet anders. Want in de tweede helft werd er nog maar een keer gescoord door de thuisploeg. Een treffer die op naam kwam van Jasper Dijkstra en die Ezinge uiteindelijk een, volgens Leendert Nieborg, te laag uitgevallen 3-1 zege bezorgde. ,,Gezien het groot aantal, dat we wisten te creëren was een uitslag van 7-1 normaal geweest.”