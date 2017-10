VVSV’09 dicht bij stunt tegen koploper Ternaard.

VVSV’09 verloor zaterdagmiddag van het nog zonder puntverlies zijnde Ternaard. In het gelijknamige dorp werd het, na een ruststand van 1-1, een eervolle 3-1 nederlaag voor de Ulrumers.Gezien de ook nu weer personele problemen bij de Ulrumers had Jaap van der Ploeg besloten om zeer verdedigend te gaan spelen tegen koploper Ternaard. Een koploper die in de 15minuut bijna vanuit het niets met een achterstand werd geconfronteerd. Via een prima uitgevoerde counter zorgde Michel Veldman er namelijk voor dat er een 0-1 stand op het scorebord kwam te staan. Ternaard kwam vervolgens steeds vaker voor het doel van VVSV’09 maar het duurde tot aan de 39minuut voordat de thuisploeg de stand gelijk wist te trekken. Na de pauze kwam de thuisploeg vervolgens heel goedkoop aan een voorsprong. Een struikelpartij van de spits van Ternaard zorgde dat Patrick Rienks ten val kwam en zich daarbij vast hield aan het shirt van de struikelde spits. Een actie waar de onpartijdige een strafschop in zag maar wat een vrije bal voor de gasten had moeten zijn. Na deze tweede treffer van de thuisploeg duurde het maar even of ook doelpunt nummer drie werd door Ternaard gescoord. Maar het dappere VVSV’09 gaf zich niet gewonnen want in de 70minuut scoorde Michel Veldman weer voor de Ulrumers. Helaas voor de gasten ging dit feest niet door want de assistent-scheidsrechter aan Friese kant had buitenspel geconstateerd . Een waarneming die vervolgens werd overgenomen door de onpartijdige. Iets wat een paar minuten later nogmaals gebeurde en wat er voor zorgde dat Jaap van der Ploeg een nare smaak aan het duel in Ternaard overhield. ,,Een te gemakkelijk gegeven strafschop en twee goals die onterecht werden afgekeurd waren voor ons teveel van het goede om voor een stunt te kunnen zorgen.”