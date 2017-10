Zeester trakteert De Monnik op eerste nederlaag

Zeester won zaterdagmiddag in Zoutkamp met 3-1 van het nog zonder puntverlies zijnde De Monnik. Een zege waar het na de eerste helft nog niet naar uitzag omdat de thuisploeg op dat moment nog tegen een 0-1 achterstand aankeek.De Monnik was, nadat het zijn eerste drie competitieduels wist te winnen, duidelijk met het nodige zelfvertrouwen naar Zoutkamp gekomen. De eilandbewoners waren in de beginfase dan ook de bovenliggende partij tegen een thuisploeg die maar niet lekker in zijn spel kon komen. Een thuisploeg die in de 15minuut ook nog eens de pech had dat Cees de Jong zijn eigen doelman passeerde. Na deze ongelukkige verkregen achterstand probeerde de Zoutkampers wel om wat meer grip op het duel te krijgen maar wat voor de pauze niet echt wilde lukken. In de rust besloot Marinus Siekman daarom ook tot een dubbele wissel. Binnen de lijnen kwamen Veijko Postma en Bennie Striekwold en in de kleedkamer bleven achter Simon Postma en Marco Dijkstra. Met de snelle Postma en Striekwold in de ploeg kwam er duidelijk meer druk op de defensie van De Monnik dat in de 62minuut moest toestaan dat Vince van der Veen de stand op 1-1 bracht. Dezelfde Van der Veen was vijf minuten later ook verantwoordelijk voor de 2-1 voorsprong voor de gastheren die in de tweede helft duidelijk de bovenliggende partij waren. Er kwamen namelijk steeds meer kansen op een of meerdere treffers maar was het Jan Wouter Zwart die nog een keer wist te scoren en daarmee de eindstand op 3-1 bepaalde. Een eindstand waar Marinus Siekman maar gedeeltelijk tevreden mee was. ,,We hadden gewoon veel ruimer kunnen en moeten winnen. Maar we waren duidelijk niet scherp genoeg in de afwerking. “