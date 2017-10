Late zege SV Bedum-zondag.

SV Bedum wist zondagmiddag in Haren drie punten aan zijn totaal van zes toe te voegen. Tegen de club met de gelijknamige naam werd het een 1-2 overwinning waarbij ‘goudhaantje’ Marco Consten beide goals voor zijn rekening nam.SV Bedum moest zondag voor zijn vierde duel naar Haren en was gebrand op een zege. Een zege die zou betekenen dat de Bedumers, met 9 punten uit vier duels prima aan het seizoen waren begonnen. In Haren werd het een eerste helft waarin beide teams aardig aan elkaar gewaagd waren. Zowel de thuisploeg als ook de gasten kregen in het eerste half uur namelijk voldoende mogelijkheden om aan de leiding te komen. Maar het duurde uiteindelijk tot aan de 37minuut voordat er in Haren eindelijk gescoord werd. Wie anders dan Marco Consten was degene die de Bedumers naar een 0-1 voorsprong schoot. In het nog resterende deel van een aantrekkelijke eerste helft gebeurde er verder weinig meer zodat beide ploegen met een 0-1 stand op het scorebord de kleedkamer opzochten. Na de thee kwam er een wat feller Haren uit de kleedkamer wat er voor zorgde dat er in de 67minuut een 1-1 stand op het scorebord kwam te staan. De Bedumers kregen het vervolgens wat lastiger tegen een thuisploeg die nog aanvallender ging spelen om de drie punten in eigen huis te houden. Richting de slotfase kregen de paarshemden weer wat meer grip op de wedstrijd en kwamen er weer wat meer kansjes voor de bezoekers. Uit een van die kansen was het Marco Consten die met zijn tweede goal van de middag zijn ploeg in de 87minuut een 1-2 zege bezorgde. Een zege die na afloop door Luuk Brands als een heerlijke zege werd betiteld. ,,Lang zag het er naar uit dat het een gelijkspel zou gaan worden. Wanneer je dan vlak voor het einde toch nog weet te winnen geeft dat een heerlijk gevoel. “