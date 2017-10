Poolster laat dure punten liggen.

Poolster verloor zaterdag twee belangrijke punten. In Oldehove werd er namelijk met 2-2 gelijkgespeeld tegen laagvlieger OKVC.Direct vanaf het begin van het duel in Oldehove had Poolster de touwtjes goed in handen en was het wachten op de openingstreffer voor de ‘Spieksters. Toen die goal echter uitbleef begon de thuisploeg zich vervolgens aanvallend wat meer te roeren. Dat zorgde voor meerdere kansen voor de thuisploeg die in de 28minuut het geluk hadden dat de arbiter een handsbal in het strafschopgebied van de gasten constateerde. Dat zorgde dat OKVC via deze benutte strafschop op een 1-0 voorsprong kwam. Niet veel later kreeg ook Poolster voor hetzelfde vergrijp een strafschop maar helaas voor de gasten wist Kevin Bijlsma deze niet te verzilveren. Nog voor de pauze kwam Poolster toch naast de thuisploeg want in de 39minuut zorgde Jesse Smit er voor dat er een 1-1 stand op het scorebord kwam te staan. Na de pauze veranderde er niets aan het spelbeeld. Poolster bleef de bovenliggende partij en creëerde zich voldoende mogelijkheden om op voorsprong te komen. In de 55minuut waren het echter de gastheren die via een prima uitgevoerde counter op een 2-1 voorsprong kwamen. Dat zorgde dat Poolster weer in de achtervolging moest om in ieder geval nog een punt aan het duel over te houden. Iets wat uiteindelijk lukte toen de bal in de 81minuut wederom op de stip ging nadat een van de spelers van de thuisploeg hands in het eigen strafschopgebied had gemaakt. Deze keer schoot Kevin Bijlsma wel raak zodat Poolster uiteindelijk toch nog met een punt huiswaarts keerden. Een punt wat in de ogen van trainer Jaap Danhof betekende dat zijn ploeg twee punten had verloren. ,,Gezien het aantal kansen hadden we moeten winnen. Maar dan moet je de mogelijkheden die je krijgt beter benutten dan wij in dit duel hebben gedaan.”