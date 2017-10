Westerkwartierderby prooi voor Marum.

Je komt er achter, Vroeg of laat, Een goede vriend, Een beste maat, Je hebt ze nodig, In het goede en in 't kwaad, Want de weg van 't bestaan, Is soms heel onaangenaam, Er wordt gevallen, EN METEEN WEER OPGESTAAN!Dit lied(vrienden voor het leven) zong Jan Smit met volle overtuiging onlangs op het Mega Piraten Festijn in Marum. Gelukkig was de Marum selectie hier goed vertegenwoordigd om de culturele horizon te verbreden en inspiratie op te doen. De opgedane inspiratie werd meegenomen naar de wedstrijd van afgelopen zaterdag en zo was Jan Smit medeverantwoordelijk voor de uiteindelijke overwinning in de Westerkwartietderby tegen Grootegast.Werd er vorige week nog "gevallen" tegen de Leeuwarden Zwaluwen, nu werd er "meteen weer opgestaan". Marum draaide Grootegast direct de duimschroeven aan en het spel speelde zich grotendeels af op de Grootegaster helft. Zoals zo vaak was het geen kwalitatief goede derby maar de spanning vergoedde veel. Na 12 minuten had Jorrit Jonkman een goede kopkans, die helaas strak overging en 10 minuten later omspeelde hij de keeper, maar zijn ingeschoten bal werd ver voor de lijn weggeschoten. Dit waren de weinige hoogtepunten in de eerste helft, wat zou de tweede helft ons brengen?Het was nu Grootegast dat de Marumers terugdrong en op 0 - 1 hadden moeten komen. Kon Marum het eerste gevaarlijke moment nog neutraliseren, het tweede moment liep op haren en snaren nog net goed af voor Marum. Johan Beute van Grootegast wist de goed keepende Rick Snip te omspelen maar tot zijn afgrijzen en de Grootegaster supporters mikte hij het leer naast de goal. Marum-trainer Mulder greep in en ging met 3 spitsen spelen. Wagenaar en van der Molen kwamen er in voor Kuiper en de Wit. Grootegast bleek aanvallend onmachtig en wist na het begin van de tweede helft bijna niet meer in de buurt van de Marum-keeper te komen. Een Marum vrije trap werd kort genomen en kwam voor de voeten van Jonkman die weinig tijd nodig had om na te denken en direct afdrukte; 1 - 0. De blessuretijd was al aangebroken toen het publiek toch nog even werd verwend. Daniel Laturiuw, wederom hard werkend en niet bang om stevig in te grijpen deze middag, wist een fraaie voorzet af te leveren die door "de schorpioen" Marc Oldewarris ineens op de pantoffel werd genomen en de eindstand van 2 - 0 liet aantekenen op het niet meer werkende scorebord."want de weg van het bestaan, is soms heel onaangenaam", nou dat had de selectie vorige week wel vernomen maar poetste deze schande volledig uit door deze wedstrijd winnend over de streep te trekken. Na het eindsignaal louter lachende gezichten en bleef het nog lang onrustig in de Marumer dreven.Aantal toeschouwers: 345Volgende week, wederom een thuiswedstrijd, deze keer tegen Wyckels uit Hallum, aanvang 14.30 uur, er zijn nog kaarten.