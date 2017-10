Eervol verlies EKC2

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden zaterdag 14 oktober in het verre Holwierde tegen het hoger en nog ongeslagen Holwierde. De thuisploeg was de bovenliggende partij maar EKC deed zeker goed mee.Het was de thuisploeg dat via een buitenspeldoelpunt in de 6e minuut op 1-0 kwam. De grensrechter van EKC – nieuwelinge Annika Werkman – was nog niet zo goed op de hoogte van de buitenspelregels en de scheidsrechter – die bijzonder matig floot – deed dan ook alsof hij niets gezien had. Zo moest EKC op jacht naar de gelijkmaker. Nadat keepster Christina Prins redding had gebracht gelukte het EKC om in de 11e minuut langszij te komen. Loes Korhorn nam een vrije trap die de Holwierde-keepster niet onder controle kreeg. De attente Maaike Adema reageerde razendsnel op de afvallende bal en schoof deze binnen: 1-1. Gelijk zette Holwierde tegenstoten op maar keepster Prins was bijzonder goed op dreef en hield vooralsnog haar doel schoon. Aan de andere kant kwam ook EKC er niet door en creëerde zich dan ook nauwelijks kansen. Nadat keeper Prins wederom wist te redden werd ze in de 31e minuut alsnog geklopt na een snelle aanval: 2-1. EKC bleef proberen om de stand een beter aanzien te geven. Wel bleef Holwierde meer komen maar EKC wist verdere schade te voorkomen. Zelf kreeg het nog wel een mogelijkheid. Na een corner van Janneke Rietema in de 38e minuut schoor Marijn Nienhuis naast. Ook een vrije trap van Romy Rijzinga in de 44e minuut kreeg geen vervolg zodat het bij de rust nog 2-1 stond.Na de rust was de eerste aanval voor EKC maar allengs nam Holwierde het weer over. Ook nu hadden de gastvrouwen een overwicht maar EKC bood goed tegenstand. Toch was het weer Holwierde dat na 7 minuten de stand uitbreidde. Een corner werd niet goed weggewerkt en met een mooie boogbal over keepster Prins heen werd het 3-1. In de 56e minuut kreeg EKC opnieuw een tegenslag te verwerken. Keepster Christina Prins viel geblesseerd uit en Maaike Adema nam haar plaats in het doel over. EKC bleef proberen de defensie van Holwierde te slechten. Een aantal corners van Anouk Koster kregen geen resultaat en later was het Koster zelf die naast schoot na een voorzet van Janneke Rietema. Aan de andere kant kwam ook Holwierde er niet meer door. De EKC-defensie onder leiding van libero Marlies Tammens en keepster Maaike Adema hielden verdere treffers tegen. Wel was het fluitgedrag van de clubscheidsrechter van Holwierde van een bedenkelijk niveau wat het spel van EKC dan ook niet ten goede kwam. Janneke Rietema zag haar schot nog naast gaan zodat het bij 3-1 bleef terwijl EKC eigenlijk – gezien haar inzet – wel meer verdiend had. Komende zaterdag speelt het thuis in Eenrum de derde bekerwedstrijd tegen De Lauwers uit Warfstermolen, aanvang 12.00 uur.Holwierde – EKC 2 3-1 (2-1). 6. Holwierde 1-0; 11. Maaike Adema 1-1; 31. Holwierde 2-1; 52. Holwierde 3-1.EKC 2: Annika Werkman, Iris Knol, Yaël Folkers, Joni Lukkin, Romy Rijzinga, Charlotte van Dort, Lisanne Tammens, Marlies Tammens, Christina Prins, Marijn Nienhuis, Loes Korhorn, Janneke Rietema, Minke Bergstra, Vivian Huizenga, Anouk Koster, Maaike Adema.