EKC dames pakken punt van medekoploper

In Groningen moesten de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) zaterdag 14 oktober aantreden tegen het ongeslagen en medekoploper GV Groen Geel.Vooraf drukte coach Joost Gerdez zijn dames op het hart er fel in te gaan en met volle bak. De dames deden dat dan ook en zetten de thuisploeg gelijk goed onder druk. Natuurlijk kwam ook Groen Geel er wel eens uit maar de EKC-defensie en keepster Nicky Bos wisten hier wel raad mee. Echter aan de andere kant gelukte het ook EKC niet om de Groen Geel-keepster te passeren. Na een corner van Janet Toonder werd de afvallende bal weggewerkt en later stuitte Sarah Rijzinga op de keepster. In de 23e minuut kreeg EKC een tegenslag te verwerken. Janet Toonder viel geblesseerd uit en werd vervangen door Loes Korhorn. EKC bleef naar voren spelen maar het wilde nog niet gelukken. Een vrije trap van Emma Postma werd afgeweerd, Sarah Rijzinga liep vast op de keepster en wederom een vrije trap van Emma Postma – die overigens een goede wedstrijd speelde – die naast ging. Daarna belandde een schot van Sarah Rijzinga op het dak van het doel en liep Marjon Bos na een pass van Irene Bos vast op de keepster. Daartegenover zette Groen Geel één goede aanval in die door keepster Bos werd overgetikt. Zo stond het bij de rust nog 0-0.Na de rust kwam Groen Geel meer opzetten en kreeg EKC het wat moeilijker. Wel EKC hield haar strijdplan van de eerste helft vast maar keepster Nicky Bos moest nu toch vaker in actie komen dan in de eerste helft. Ook nu kreeg EKC fraaie kansen maar spits Sarah Rijzinga was onfortuinlijk in de afwerking. Door het hoge tempo raakten beide ploegen vermoeid en speelden daardoor ook wat onzorgvuldiger. In de 72e minuut kon Suzanne Bergstra niet verder en werd vervangen door Michelle Koster waardoor coach Gerdez overging op het 4-4-2-systeem. De wedstrijd werd tweeledig want het kon alle kanten nog op. De thuisploeg zette nu ook meer aan maar het was EKC dat in de 81e minuut de leiding nam. Marjon Bos lanceerde Sarah Rijzinga die op snelheid wegvloog, de keepster passeerde en haar ploeg op een 0-1 voorsprong zette. De vreugde was dan ook groot bij de Noord-Groningers. Groen Geel zette nog meer aan en EKC kreeg steeds meer moeite om haar af te weren. Schoten gingen naast en keepster Bos trad handelend op. Toch kwam in de 89e minuut de domper. Een vrije trap – de tweede op rij – van Vera Veelers vloog over keepster Bos in het doel: 1-1. In de spannende slotfase – vanwege de blessuretijd – wilden beide teams nog meer maar het bleef bij 1-1. EKC bekeek dit resultaat tweeledig want vooraf zou men hiervoor getekend hebben maar achteraf was het toch jammer om twee punten te laten liggen maar over het algemeen was men wel tevreden. Komende zaterdag wacht de bekerwedstrijd tegen SC Berlikum om 14.00 uur in Eenrum hoewel er wel geluiden zijn dat SC Berlikum hier niet veel trek meer in heeft. De tijd zal het leren.GV Groen Geel – EKC 1-1 (0-0). 81. Sarah Rijzinga 0-1; 89. Vera Veelers 1-1.Scheidsrechter: H.M. Kaya (Groningen)EKC: Sarah Rijzinga, Janet Toonder (23. Loes Korhorn), Wendy Reitsma, Nicky Bos, Nicky Knol, Rebecca Postma, Emma Postma, Suzanne Bergstra (72. Michelle Koster), Gretha Annema, Marjon Bos, Irene Bos.