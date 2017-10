Drachtster Boys verliest van nieuwkomer Exstudiantes Zwolle

Op vrijdag 13 oktober kwam de nieuwkomer in de eredivisie, Exstudiantes uit Zwolle op bezoek in Drachten.Om 21:30 uur trapten de gasten uit Zwolle af voor het begin van de wedstrijd. Drachtster Boys zette de tegenstander gelijk onder druk en wilde direct het initiatief in de wedstrijd nemen.Al snel leverde dit de eerste kans op voor Drachtster Boys.Een corner bezorgde de thuisploeg de openingstreffer. Esther van Toledo nam de corner en met een goede vooractie bracht Esra van der Heide Jessie Prijs in stelling. Prijs schoot de bal in de verre hoek raak; 1-0.Een minuut later was het Van der Heide zelf die af mocht drukken. Een schot van Rianne Mulder werd gekeerd door keepster Annet Bolk. Esra van der Heide was goed meegelopen en kon hierdoor de rebound van dichtbij hard binnenschieten; 2-0.Zes minuten voor tijd was het weer raak. In snelle counter legde Esther van Toledo goed breed op Marian Meijer, die van dichtbij de bal binnenschoof; 3-0.Na deze 3-0 kantelde de wedstrijd en nam Exstudiantes meer het initiatief.Het was Jonneke Sterk die vanuit de counter op kon dribbelen en van afstand vrij mocht schieten. Haar gerichte poging belandde buiten bereik van Kim Schapelhouman laag in de verre hoek.De 3-1 die hierdoor op het scorebord kwam, was tevens de ruststand.Na rust kwamen de gasten scherper uit de kleedkamer.Niet veel later was het wederom Jonneke Sterk die trefzeker was en voor de aansluiting voor de gasten zorgde. Een identiek uitgevoerde counter werd van afstand geschoten door Sterk. Schapelhouman zag de bal te laat aankomen en zag de bal hoog in het doel belanden; 2-3.De mooi opgebouwde voorsprong werd halverwege de tweede helft helemaal weggegeven. Een vrije trap van Mariska Kogelman werd door iedereen gemist en rolde de goal in; 3-3.Zes minuten voor tijd vond Exstudiantes dan toch het gaatje. Het was Jonneke Sterk die wederom vanaf de linkerzijkant van afstand af mocht drukken en de gasten op voorsprong zette. Haar inzet ging onder Schapelhouman door; 3-4.Een minuut later zette Rianne Mulder Drachtster Boys weer op gelijke hoogte. Esra van der Heide passte de bal goed op de tweede paal waar Mulder van dichtbij binnen kon schieten; 4-4.Gezien het hoge tempo van de wedstrijd was het niet verrassend dat nog geen minuut later de bal er alweer aan de andere kant in lag. Karin Tersteeg haar inzet werd gekeerd door Schapelhouman, maar in de rebound reageerde Kogelman het snelst en kon van dichtbij in het lege doel schieten; 4-5. Tevens de eindstand.