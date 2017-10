Geen winnaar in derby Kloosterburen-Warffum

Een arbiter die zich aanpaste aan een bedroevend slechte wedstrijd, een speler waarbij zijn stoppen doorsloegen en een heerlijk najaarszonnetje waren de belangrijkste ingrediënten in de streekderby tussen Kloosterburen en Warffum. Een streekderby die het predicaat voetbalwedstrijd niet mocht dragen en met een 2-2 eindstand terecht geen winnaar kreeg.Even zag het er naar uit dat het duel tussen Kloosterburen en Warffum wel eens afgelast kon gaan worden. Dit omdat de nodige millimeters aan regenwater het hoofdveld op sportpark Westerklooster geen goed had gedaan. Maar uiteindelijk lag het hoofdveld er zondagmiddag prima bij en stond niets het doorgaan van de streekderby meer in de weg. Iets waar Robert Benes, na het vertrek van trainer Pieter Oosterhuis alleen verantwoordelijk, blij mee was. , We missen de nodige spelers maar willen na een week waarin er van alles op de club gebeurd is graag spelen. Als ploeg willen we graag het debacle van vorige week tegen Eext van ons af spelen,” aldus Benes die voor het duel tegen Warffum de routiniers Lex Stok en Bert Mennes weer bij de selectie had gehaald. Simon Bos kende weinig problemen want bij de Warffumers was alleen Gertjan Meijer nog niet weer fit nadat hij in het duel tegen Eenrum met een enkelblessure was uitgevallen.Al in de derde minuut moest Sander Adema al zijn talenten aanspreken om een inzet van Bartel Klinkhamer over de lat te tikken en vijf minuten later zag Patrik Pieterman een schot via de lat over gaan. Acties die er voor zorgden dat de verwachting was dat de gasten weleens op een snelle voorsprong konden komen. Maar hoe anders ging het in de tiende minuut toen Bart Korhorn in het strafschopgebied van Warffum werd aangetikt door Gijsbert Venhuizen. Een actie die door arbiter Wijnstra gezien werd als een overtreding die zwaar genoeg was om de bal op de stip te leggen. Bert Mennes liet vervolgens zien dat hij het kunstje van het nemen van strafschop nog niet was verleert zodat het even later 1-0 voor de thuisploeg stond. Na deze openingstreffer van Kloosterburen gebeurde er vervolgens in de eerste helft weinig meer wat nog enigszins met aanvaardbaar voetbal te maken waarbij het volstrekt logisch was dat Kloosterburen na vijfenveertig minuten nog aan de leiding ging. De gastheren gooiden namelijk meer strijdlust in het duel dan de gasten. Na de pauze kwam bij Kloosterburen Joost Gerdez, hij werd vervangen door Lex Stok, niet meer terug en had David Kloosterhuis de plaats ingenomen van de in de vijfenveertigste minuut geblesseerd geraakte Teun Venhuizen. Aan het begin van de tweede helft werd duidelijk dat de bezoekers van plan waren om iets meer strijd in het duel te gooien. Dat zorgde er voor dat er af en toe ook wat irritatie ontstond zodat arbiter Wijnstra op sommige momenten zijn handen vol had aan een qua veldspel ook in de tweede helft zeer slecht duel. In de 70minuut beleefde de wedstrijd voor Warffum een sportief hoogtepunt toen Stefan van den Berg een vrije trap mocht nemen die door een verder uitstekende Sander Adema niet klemvast gehouden kon worden. Bartel Klinkhamer reageerde vervolgens als eerste en schoot de rebound keurig binnen: 1-1. Warffum rook nu ‘bloed’ en probeerde direct om een tweede treffer te forceren maar de defensie onder leiding van uitblinker Bert Mennes gaf tot aan de 82minuut geen krimp. Maar een minuut later leverde Roel Klinkhamer eindelijk eens een prima voorzet af die door Stefan van den Berg keurig achter een kansloze Sander Adema werd gekopt: 1-2. Deze tweede treffer van de Warffumers was even een dreun voor de thuisploeg maar toch werden de ruggen weer gerecht en ging men op jacht naar de gelijkmaker. Zo kwam er een kans voor Bart Korhorn maar de spits zag zijn prima schot gekeerd worden door Marko Stoepker. Ondertussen zat de wedstrijd al in de 87minuut en opeens sloeg de vlam in de pan in het strafschopgebied van Warffum. Bij het verlaten van het veld, nadat hij een van zijn spelers voor een blessure had behandeld, maakte Simon Bos een opmerking naar arbiter Wijnstra. De arbiter, die gedurende het duel al meerdere keren had laten zien dat hij commentaar op de leiding een zwaarder vergrijp vond dan een trappende beweging, sprak vervolgens stevige woorden waar David Kloosterhuis wat schamper op reageerde. De leidsman reageerde direct door Kloosterhuis geel te geven die daarop woedend werd op de referee wat hem nogmaals een gele prent opleverde. Twee keer geel betekent rood en dat zorgde dat bij Kloosterhuis de stoppen nu helemaal doorsloegen waarop Wijnstra besloot om het duel te staken. Dit omdat hij zich door Kloosterhuis bedreigd voelde worden. Maar bij het verlaten van het veld werd de arbiter opgevangen door Kloosterburen-voorzitter Ron Bolt die Wijnstra zo ver kreeg om het duel toch weer te hervatten. Een wat vreemde beslissing van de man uit Drachten die echter paste bij zijn manier van fluiten. Na dit intermezzo ging Kloosterburen met een man meer nog feller op jacht naar de gelijkmaker in een wedstrijd die steeds meer een gevecht. Ondertussen was de elektronische tijdwaarneming de negentig minuten al gepasseerd en stond er nog steeds een 1-2 stand op het scorebord. Een stand die de spelers van Kloosterburen op basis van hun aan de dag gelegde strijdlust niet verdienden maar wat wel de realiteit was. Met alles wat de thuisploeg nog aan kracht over had werd er geprobeerd om toch nog een gelijkspel uit het vuur te slepen waar de thuisploeg in de 95minuut op bizarre wijze in slaagde. Nog een keer mochten de withemden een corner nemen. Een hoektrap die door Bart Korhorn vanaf links keurig richting de eerste paal werd getrapt. De bal leek een makkelijke prooi te worden voor doelman Marko Stoepker maar de Warffum-goalie ging gruwelijk in de fout. In plaats van de bal over de lat te tikken sloeg hij het speeltuig half naar beneden het eigen doel in: 2-2. De spelers en aanhang van Kloosterburen werden dol van vreugde en helemaal toen arbiter Wijnstra vijf seconden later besloot dat het mooi was geweest in Kloosterburen waar hij leidsman was geweest in een wedstrijd die beide ploegen uiteindelijk een punt opleverde maar die men verder in beide kampen maar snel moet vergeten.Kloosterburen-Warffum: 2-2(1-0)12. Mennes 1-0(str), 70. Bartel Klinkhamer 1-1, 83. Van den Berg 1-2, 90+5. Stoepker 2-2(Ed.)Scheidsrechter: Wijnstra(Drachten)Gele kaarten: Steur, Kat, Van der Laan(Kloosterburen), Gijsbert Venhuizen, Klaassen, David Kloosterhuis.Rode kaart: David Kloosterhuis (2x geel)