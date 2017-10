Jeugdig Corenos niet langs SJS: 1-1.

Een fris spelende Corenos speelde zaterdag gelijk tegen SJS uit Stadskanaal. In Roodeschool werd het een 1-1 gelijkspel waarin voor de thuisploeg de grootste winst zat in het spel van het kwartet Joran Knot, Jordan Muller, Kevin Pathuis en Christian Uil. Want dit viertal jeugdspelers liet zaterdag duidelijk zien dat Corenos met deze verjonging de juiste keuze heeft gemaakt.Corenos-trainer Peter Ernst kon over een bijna complete selectie beschikken. Alleen Nico de Vries was niet beschikbaar want de van Rood Zwart Baflo overgekomen De Vries is namelijk als jeugdtrainer aan VV Winsum verbonden en had zaterdagmiddag daardoor verplichtingen als trainer/coach. ,,Dat is jammer dat Nico er niet bij is maar dat wisten we toen hij hier kwam voetballen,” aldus Ernst die hoopte dat zijn ploeg er eindelijk in zou slagen om zich te belonen voor het goede spel in de eerste twee competitieduels. ,,We creëerden in onze eerste twee wedstrijden echt heel veel kansen maar we kwamen te weinig of, zoals tegen GEO, niet tot scoren. Ik hoop dat het vandaag tegen SJS, wat ik overigens een prima ploeg vind, beter gaat want te lang zonder een eerste zege gaat op een gegeven moment tussen de oren zitten.”Direct na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Baar uit Oldehove was het de thuisploeg die ten aanval trok. Er kwamen al snel wat kleine kansjes voor Lars Baar en Jordan Muller maar duidelijk te zien was dat het benutten van kansen de Roodeschoolsters niet echt goed afging. Wat dat betreft deed SJS het beter. In de 6minuut kwam de ploeg uit Stadskanaal namelijk op een 0-1 voorsprong. Vanaf rechts gaf Faizel Slagveer de bal goed voor richting Jan Springer die even uit de dekking bij Christian Uil kroop om vervolgens met een prima kopbal doelman Sven Knot kansloos te laten. Deze snelle achterstand moest het jonge Corenos, waar de 36-jarige Aalderd Duinkerken verreweg de oudste speler is, even verwerken zodat er wat meer mogelijkheden voor de gasten kwamen. Zo was Jan Springer in de 17minuut dicht bij een tweede goal maar Sven Knot wist met een prima redding het schot van de sterke spits te pareren. Na deze kans voor SJS was het woord vervolgens aan de thuisploeg die in de 22minuut via Marcel Dijkstra op 1-1 had moeten komen. Maar de linkerspits zag zijn inzet voor het doel van keeper Wouter Rozema langs gaan. Even later had de pas 17-jarige Jordan Muller de gelijkmaker op zijn schoen toen hij fraai werd vrijgespeeld door Joran Knot. De pas 16-jarige centrale middenvelder was de absolute uitblinker aan de kant van de thuisploeg want bij alles wat hij deed zat een idee achter. En ook wanneer de mouwtjes figuurlijk even opgestroopt moesten worden stond het talent zijn mannetje door er even stevig in te kleunen waar dat nodig was. Richting de slotfase van de eerste helft kwamen er vervolgens mogelijkheden voor Lars Baar en Jordan Muller om tot scoren te komen. Maar het manco, het niet gemakkelijk tot scoren komen, bleef de ploeg van Peter Ernst achtervolgen zodat er bij rust geen 3-1 maar een 1-1 stand op het elektronisch scorebord stond. Een stand waar de thuisploeg zich gezien het vertoonde spel duidelijk te kort mee deed. Direct aan het begin van de tweede helft mocht Corenos zijn doelman Sven Knot dankbaar zijn. Tot twee keer toe moest de jonge doelman op fabelachtige wijze redding brengen op eerst een inzet van Rick Breedveld en een paar seconden later op een doelpoging van de gevaarlijke Jan Springer. Maar ook nu voetbalde Corenos zich onder de druk van SJS vandaan en kwam er in de 50minuut eindelijk een goal voor de thuisploeg op het scorebord te staan. Goed voorbereidend werk van Marcel Dijkstra bracht Lars Baar in scoringspositie en even later was Wouter Rozema een kansloze doelman op de inzet van de snelle rechterspits: 1-1. Na de gelijkmaker van de thuisclub werd het steeds meer een voetbalgevecht op een veld dat door neervallende regen alleen maar meer een glijbaan werd. Een glijbaan waar ook arbiter Baar steeds meer hinder van ondervond. De ervaren arbiter droeg namelijk niet het juiste schoeisel en had een paar keer het geluk dat zijn glijpartijen zonder ernstige gevolgen bleven. Met nog een half uur op de klok begon SJS vervolgens de druk wat meer op te voeren en was het voor de gastheren zaak om de gelederen goed gesloten te houden. De bezoekers hadden met Jan Springer, Faizel Slagveer, en de ondertussen ingevallen Peter Orsel, namelijk spelers in huis die wel wat met een bal konden en waar de defensie onder leiding van een prima Aalderd Duinkerken, zijn handen vol aan had. Zo was daar in de 73minuut opeens een kans voor Jan Springer maar de spits zag zijn schot via de bovenkant van de lat overgaan. Zo werd het steeds meer billenknijpen voor het jonge Corenos dat voetbalde voor wat het waard was om in ieder geval een punt aan het duel tegen een toch wel sterke opponent over te houden. Want overal op een steeds lastiger te bespelen grasmat werden er verbeten duels uitgevochten door de brigade van een fel meelevende Peter Ernst en zijn teamleider Frits Meeuwes. Beide mannen zagen dat hun ploeg dat even nodig had want in niets verdiende Corenos zaterdagmiddag dat het met lege handen van het veld zou gaan. Want ondanks een bij vlagen neer gutsende regen haalde het duel qua amusementswaarde een meer dan ruime voldoende waar de thuisploeg het grootste aandeel in had. Want niet alleen Joran Knot was voor de ware voetballiefhebber een lust voor het oog, ook de 17-jarigen Christian Uil, Kevin Pathuis en Jordan Muller, lieten zaterdag zien dat ze uit het juiste hout waren gesneden als spelers waar men in Roodeschool nog veel plezier aan gaat beleven. Richting de slotfase werd het vervolgens allemaal wat hectischer in Roodeschool waar de ondertussen voor Robert van Dijken en Christian Uil in het veld gekomen Marco Dijk en Bert Winter de defensie wat meer body gaven. Want het was nu evenaan de kant van de thuisploeg die ook in de slotfase op een zelfverzekerde doelman Sven Knot kon bouwen. Met nog een kleine tien minuten te gaan kwamen er opeens weer kansen voor de thuisploeg zoals in de 85minuut. Na een overtreding op Lars Baar mocht Corenos een vrije trap nemen die door Joran Knot werd opgeëist. Wat volgde was een vrije bal dat maar op het nippertje door doelman Rozema tot corner getikt kon worden. Nog geen minuut later was er weer een kans voor de withemden toen de voor een moegestreden Jordan Muller in het veld gekomen Gerrie Winkel door de defensie van de gasten brak. Helaas ging het schot van de invaller net langs de voor de thuisploeg verkeerde kant van de paal zodat de stand van 1-1 niet veel later ook de eindstand werd. Een eindstand waar Peter Ernst na afloop wel mee kon leven. ,, In de eerste helft hadden wij de kans om het duel vroegtijdig te beslissen. Maar in de tweede helft had SJS misschien wel de iets betere kansen waardoor dit gelijkspel wel een juiste afspiegeling is.”Corenos-SJS: 1-1 (0-1)6. Springer 0-1. 50. Baar 1-1.Scheidsrechter Baar(Oldehove)Gele kaarten: Breedveld, Venema(SJS)Corenos: Sven Knot; Van Dijken(80. Winter), Duinkerken, Christian Uil(77. Dijk), Pathuis; Haan, Joran Knot, Ten Harkel, Dijkstra; Baar, Muller(85. Winkel)SJS: Rozema; Boels, Breedveld, Nomden, Oosting(58. Orsel); Panneman, Rijkens, Slagveer(85. Timmer), Venema; Zuidema, Springer