Eclatante zege FC LEO op OKVC

Afgelopen zaterdag wist FC LEO met maar liefst 6-1 te winnen van OKVC. Een zege die verdiend was, maar wel met enige moeite tot stand kwam. Een ontketende Rowan Rozema en een falende OKVC-aanval was daar debet aan. Binnen 5 minuten stonden de Leensters al op een achterstand, maar al voor de rust had Rowan Rozema FC LEO weer op voorsprong gebracht. Na rust leek het nog even spannend te worden, maar wederom Rozema bracht de Leensters, met 3 goals in de laatste 25 minuten, de overwinning.Zowel FC LEO als OKVC begonnen behoorlijk gehandicapt aan de wedstrijd. Trainer de Vries van OKVC kon niet beschikken over de gebroeders Sieperda en had ook nog een aantal spelers meegenomen die niet geheel okselfit waren. De Leensters misten de geschorste Veenwijk en de geblesseerde Kadijk en Kolkena. Op een kleddernat sportpark in Leens begonnen beide ploegen fanatiek aan de wedstrijd. De eerste kans was voor Rozema, die door een lange bal van Poort, oog in oog kwam te staan met keeper Marko van der Zijl. Iets naar de zijkant gedwongen, miste hij de goal op een aantal meters. In te tegenstoot was het voor de heren uit Oldehove wel raak. De rappe Johan Niemeijer werd op rechts diep gestuurd. Zijn inzet werd tot twee keer toe gekeerd door keeper Wichers van FC LEO, maar het was voor Sander Drijfhout een koud kunstje de terugspringende bal in de goal te schuiven (0-1). FC LEO ging niet bij de pakken neerzitten en ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker. Deze kwam er al snel. Ruim 10 minuten na de openingsgoal kwam FC LEO al langszij. Een afgemeten voorzet van Remco vd Klei werd door Rowan Rozema simpel binnen geknikt (1-1). Even hiervoor had OKVC op een 0-2 voorsprong kunnen en misschien wel moeten komen, maar de kans voor open doel werd hopeloos over geschoten. Na de gelijkmaker was FC LEO de bovenliggende partij in Leens. Op het loodzware veld in Leens werd gepoogd met verzorgd voetbal de tegenstander vast te zetten. Dit leverde in de 25minuut een verdiende voorsprong op. Een voorzet van Jeroen Batema werd door Edwin Slopsema met de arm weg gewerkt. De toegekende penalty werd door Rowan Rozema, via de keeper ingeschoten (2-1). FC LEO bleef ook na de 2-1 de sterkere ploeg, maar OKVC kwam er af en toe gevaarlijk uit. Zo was het Niemeijer, die in de 33minuut de buitenspelval ontliep en alleen op Wichers kon afgaan. Zijn inzet werd echter door Wichers tot hoekschop verwerkt. Tien minuten later vergrootte FC LEO ietwat fortuinlijk de voorsprong. Een mooie aanval over de rechterkant kon simpel verwerkt worden door de verdediging van OKVC. Martijn Delies verdedigde echter veel te wild uit en schoot snoeihard tegen zijn eigen rechtsback, Timo vd Helm aan. Via vd Helm caramboleerde de bal in de goal (3-1). Met deze stand gingen beide ploegen aan de thee. Na de rust ging OKVC verwoed op zoek naar de aansluitingstreffer. FC LEO liet OKVC voetballen en kwam er af en toe gevaarlijk uit via de counter. De aansluiting had er in de 64minuut moeten komen via Cristian Usai. Na een forse misser van Justin Poort kon hij alleen op Wichers aflopen. Zijn inzet ging echter net naast. In de tegenstoot scoorde FC LEO wel. Vanaf rechts mocht Remco van der Klei oprukken. Zijn hoge voorzet werd bij de 2paal binnengekopt door Rowan Rozema (4-1). Hiermee was het verzet van OKVC wel gebroken. De mannen uit Oldehove probeerden het nog wel, maar het ontbeerde hen aan een beetje geluk. Zo redde Marco Wichers op een snoeiharde inzet van Bert Reitsema. Ook de rebound werd door Wichers ternauwernood naast getikt. Wederom was FC LEO voorin veel scherper. Een kwartier voor tijd kwam een doeltrap van OKVC op het hoofd van de kleine Rietema. Hij zette met een geplaatste kopbal, Rowan Rozema alleen voor keeper van der Zijl. Met een prachtige lob zette Rozema de Leensters op een 5-1 voorsprong. In het laatste kwartier gebeurde er van alles, maar de overwinning van FC LEO kwam nooit meer in gevaar. OKVC kreeg nog wat kleine kansen, maar wist niet meer te scoren. Enige opwinding was er nog toen Bert Reitsema (OKVC) Jeroen Batema van achteren natrapte. Hij mocht van geluk spreken dat hij de wedstrijd kon uitvoetballen en kreeg slechts geel, waar rood ook zijn plaats was geweest. Het slotakkoord was echter voor de Man van de Wedstrijd, Rowan Rozema. Een prachtige aanval over de rechterkant, kwam via invaller Robin Vink, bij Marko Rietema. Zijn strakke voorzet werd bij de tweede paal door Rowan Rozema op prachtige wijze ineens binnen geknald (6-1). Hiermee maakte Rowan Rozema zijn vijfde goal van de wedstrijd en bezorgde hij daarmee zijn club een eclatante overwinning. Een overwinning die over het geheel gezien wel terecht, maar ook wel ietwat geflatteerd was. OKVC had kansen, maar kwam op beslissende momenten net iets te kort. FC LEO voetbalde volwassener en had in Rowan Rozema een echte afmaker, die ervoor zorgde dat de punten in Leens bleven. Aankomende zaterdag mogen de Leenster in Schildwolde laten zien dat ze mee kunnen doen in de top van de 4klasse D, terwijl OKVC tegen Poolster hoopt te werken aan herstel.FC LEO: Wichers, Batema, Poort, Aalders (’84 Vink), C. Smit, vd Klei (‘81Buys), Hofman (’68 E. Smit), Schuttenbeld, Alberts, Rietema, Rozema,OKVC: van Zijl, Meijer, Slopserna, Delies, vd Helm, Davids, Mos (’63 Usai), Jimmink (’81 Groenewoud), Drijfhout (’63 de Boer), Niemeijer, Reitsema.Score: ‘5: Drijfhout (0-1), ’20: Rozema (1-1); ’25: Rozema (2-1) Pen; ’41: vd Helm (3-1) Eigen goal; ’67 Rozema (4-1); ’77 Rozema (5-1); ’90 Rozema (6-1)Geel: Aalders (FC LEO), Reitsema (OKVC)Scheidsrechter: A. AdemaWe beginnen goed en komen ook terecht op een 1-0 voorsprong. Daarna vergeten we de kansen af te maken en laten we FC LEO terug in de wedstrijd komen. Over de gehele wedstrijd was FC LEO wel de betere ploeg en is de overwinning dan wel verdiend, maar wanneer we de kansen die we krijgen gaan afmaken, wil ik weleens zien hoe de wedstrijd verloopt.We begonnen beide helften veel te slap. In de eerste helft komen we dan ook op achterstand. Door goed voetbal kunnen we dit omdraaien en komen we verdiend op voorsprong. Na rust hebben we wat geluk dat OKVC de aansluitingstreffer niet maakt en dat wij in de nastoot de 4-1 binnenschieten. Daarna was het over en uit en voetbalden we gemakkelijk naar een grote overwinning.