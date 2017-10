SV Bedum in voetbalgevecht langs NEC Delfzijl.

SV Bedum heeft zaterdagmiddag ook zijn derde wedstrijd van het seizoen gewonnen. In Delfzijl wonnen de mannen van Remy van der Wal in een waar voetbalgevecht met 3-2 van NEC Delfzijl.Bron: Ommelander CourantSV Bedum begon zaterdag heel erg slecht aan het duel tegen NEC Delfzijl. Want al na drie minuten stond er een 1-0 stand op het scorebord. De Bedumers herpakten zich echter na deze slechte start want in de 20minuut zorgde Bart Apotheker, na goed voorbereidend werk van Frank Roorda, dat er een 1-1 stand op het scorebord kwam te staan. Nog binnen het half uur werd het vervolgens 1-2 toen de paarshemden een strafschop mochten nemen. Nick Boelhouwer werd in het strafschopgebied van de thuisploeg neergelegd en even later schot Bart Apotheker vanaf elf meter raak. Dit was vervolgens ook de ruststand in een wedstrijd die door de steeds slechter wordende veldomstandigheden meer en meer een waar voetbalgevecht werd. Een voetbalgevecht waarin de Bedumers via een rake kopbal van Wilco Stolwijk in de 65minuut op een 3-1 voorsprong kwamen. Na deze derde treffer van de Bedumers ging men aan de kant van de thuisploeg alles of niets spelen. Dat leverde NEC Delfzijl wel wat kansen op maar ook zaterdagmiddag stond de jonge Jos Broekmans in het doel van de Bedumers weer zijn mannetje door een paar keer prima redding te brengen. Maar in de 88minuut kon ook hij niet verhinderen dat de gastheren toch nog tot 2-3 terugkwamen. Maar verder lieten de paarshemden het niet komen en was Remy van der Wal na afloop trots op de verrichtingen van zijn ploeg. ,,Met deze zwaarbevochten zege hebben we aangetoond dat we ook op karakter en strijdlust een wedstrijd kunnen winnen. Dat geeft de ploeg veel vertrouwen en mij een trots gevoel.”