SIOS heeft weinig problemen met SGV.

SIOS kent een prima seizoensopening. Door een 2-0 thuiszege op het onderaanstaande SGV uit Schildwolde neemt de ploeg van trainer Willem Kluin na drie duels een tweede plaats op de ranglijst in.Het veld in Sauwerd was door de regen van de laatste dagen zwaar te bespelen en wat niet in het voordeel van de thuisploeg was. SGV was namelijk met defensieve bedoelingen naar Sauwerd gekomen want direct vanaf het begin trokken de gasten een muur op rond het eigen strafschopgebied. Dit in de hoop dat men op die manier een punt mee naar Schildwolde kon meenemen. Een illusie waar in de 15minuut echter al een streep door kon toen Stefan Bultena met een fraai afstandsschot de stand op 1-0 bracht. Waar men aan de kant van SIOS even de hoop had dat de bezoekers hun verdedigende stellingen wat zouden verlaten bleek die hoop vals te zijn. Er veranderde namelijk niets aan de spelopvatting van de gasten die daar in de 39minuut de rekening voor gepresenteerd kregen. Na een combinatie met Mike Wijma bracht Stefan Bultena de stand namelijk op 2-0. Na de pauze werd het veld in Sauwerd alleen maar slechter zodat er van goed voetbal nu helemaal geen sprake meer was. Er veranderde daarom ook niets meer aan de score zodat Willem Kluin na afloop sprak van een overwinning die geen moment in gevaar was geweest. ,,Op een goed bespeelbaar was de score veel hoger uitgevallen maar gezien de omstandigheden ben ik dik tevreden met deze zege.”