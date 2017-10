Magere zege Stedum

De broers Tiemen en Diederik Dijk hadden er zaterdag duidelijk zin in. Met twee goals van Tiemen en een van Diederik waren zij namelijk verantwoordelijk voor de 2-3 uitzege van Stedum op GEO uit Garmerwolde.Het veld in Garmerwolde was door het vele regenwater loodzwaar geworden wat zorgde dat het duel tussen GEO en Stedum maar moeizaam op gang kwam. In het eerste half uur waren er wel kansen voor vooral Stedum om aan de leiding te komen maar duurde het tot aan de 32minuut voor er door de Stedumers werd gescoord. Een treffer die op naam kwam van Diederik Dijk. Een voorsprong waar de formatie van Wim Nubé niet lang van kon genieten want in de 40minuut schoot Diederik Top de thuisploeg weer naast de Stedumers. Na de rust was het vervolgens GEO dat in de 67minuut door een goal Alex Sarfo aan de leiding kwam. Maar en minuut later was het Tiemen Dijk die voor een 2-2 stand zorgde. Dezelfde Tiemen Dijk was er in de slotfase verantwoordelijk voor dat Stedum er uiteindelijk met een 3-2 zege vandoor ging. Een terechte zege die volgens Wim Nubé wel wat aan de magere kant was.,, In de eerste helft, en ook na de rust, kregen we echt een paar enorme kansen op meer. En in bijna de laatste minuut wist Tiemen Dijk ook nog eens een penalty niet te benutten dus wat betreft is het een wat magere zege.”