Gestolen overwinning De Fivel.

De Fivel wist zaterdagmiddag met 2-3 van Westerlee te winnen in een wedstrijd waarin de plaatselijke trots eigenlijk het meeste recht op de zege had.De Fivel kwam in Westerlee al vroeg in de wedstrijd op voorsprong toen Joran Bos rond de 9minuut de 0-1op het scorebord schoot. Na iets meer dan twintig minuten scoorde de thuisploeg vervolgens de 1-1 tegen een De Fivel dat in het eerste part ver onder zijn niveau speelde. De oranjehemden grossierden in het verkeerde keuzes maken en lieten ook te weinig strijdlust zien om recht op meer te hebben. Na de pauze veranderde daar maar weinig aan en waren het de gastheren die in de 51minuut op een 2-1 voorsprong kwamen. Een voorsprong die volledig in orde was omdat de bezoekers in niets lieten zien dat men vol voor de winst wilde gaan. Richting de slotfase kwam er toch wat meer spirit in de ploeg van Simon Schuil en via een tweede treffer van Joran Bos kwam De Fivel toch weer langszij de thuisploeg. De 2-2 stand zorgde er vervolgens voor dat de ‘Riepsters’ alles of niets gingen spelen en het geluk hadden dat een van de verdedigers van de thuisploeg in het eigen strafschopgebied Mark Kramers onderuit haalde. Een domme overtreding die De Fivel in de 88minuut een strafschop opleverde. De strafschop werd benut door Joran Bos die met zijn derde treffer van de dag De Fivel naar een volgens trainer Simon Schuil gestolen overwinning schoot. ,,.We speelden het grootste deel van de wedstrijd absoluut niet goed. En daarnaast leverden we ook nog eens te weinig strijd om recht op deze zege te hebben.” .