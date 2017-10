Middelstum fors onderuit tegen Holwierde.

Middelstum werd zaterdagmiddag op een stevige nederlaag getrakteerd. In eigen huis werd het een 1-5 nederlaag tegen koploper waar gezien de lakse instelling van de Middelstumers niets op aan te merken viel.Middelstum moest voor zijn thuiswedstrijd tegen koploper Holwierde uitwijken naar het tweede veld omdat het pas gerenoveerde hoofdveld namelijk niet direct te zwaar wilde belasten. De Middelstumers hadden voor het duel tegen Holwierde de nodige personele problemen. Naast dat enkele spelers door andere ‘verplichtingen’ afwezig waren was doelman Youran Mus ziek wat zorgde dat routinier Alwin Zwerver zijn opwachting onder de lat moest maken. Al snel in de wedstrijd moest de goalie voor de eerste keer de trieste gang naar het net maken toen Yirsan Bouman een vrije trap prima binnenschoot. Iets wat dezelfde speler in de 19minuut nog eens herhaalde. Door Jurrely Torbed werd het in de 24minuut vervolgens 0-3 zodat een te slap spelende thuisploeg wist dat het vanaf dat moment een kansloze wedstrijd speelde. In de 39minuut werd het vervolgens nog een graadje erger voor de thuisploeg toen Jurrely Torbed de stand op 0- 4 bracht. Een stand wat niet de ruststand werd want in de 43minuut wist Gerard Bronsema eindelijk wat terug te doen door de ruststand op 1-4 te brengen. Na de rust deed Holwierde het vervolgens rustig aan en zorgde Yirsan Bouman in de 69minuut uiteindelijk voor een ontluisterende 1-5 nederlaag voor zeer zwak acterend Middelstum. ,,We hebben vandaag in niets laten zien dat we dit duel wilden winnen. En dat had puur en alleen met een niet juiste wedstijdinstelling te maken,” aldus een duidelijke Raymond Scholtens na afloop.