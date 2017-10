Mega Piratenfestijn nekt Marum

Maar een man mag niet huilen, ook al heeft hij verdriet, Nee een man mag niet huilen, als een ander het ziet, Hij moet alles vergeten en zich nooit laten gaan, Nee een man mag niet huilen, zelfs geen enkele traan……………………………Dit zong Jacques Herb met volle overgave op het Mega Piraten Festijn in Marum. Dat dit festijn door het grootste gedeelte van de selectie tot in de kleine uurtjes was bezocht, werd deze middag wel duidelijk. Ook duidelijk werd dat als je in de tweede klasse voetbalt je dit soort kunstjes niet kunt veroorloven. Ik adviseer het bestuur dan ook dringend om volgend jaar een verzoek bij de KNVB in te dienen om deze wedstrijd uit te stellen zodat de meegereisde supporters wellicht een "echte wedstrijd" te zien krijgen.De wedstrijd begon nog voortvarend, na een vlotte aanval wist Jorrit Jonkman de 0 - 1 aan te tekenen. Daarna was het huilen met de pet op. Binnen 3 minuten kwamen de gastheren op voorsprong. De manier waarop was schrikbarend. Op pupillen-niveau werd er verdedigd en was het vertoonde spel eigenlijk lachwekkend. Op zich was dit natuurlijk wel goed, want, had Jacques H. ons vrijdagnacht niet toegezongen dat een man niet mag huilen? En helemaal niet als een "ander het ziet"? 37 Marumers hadden de moeite genomen om hun "helden" naar Leeuwarden te volgen en ja als je daar dan tussen zit en dan opeens begint te grienen, dan wordt de kans op ruzie met Jacques H. wel groot en dat is iets wat je niet wilt. Immers "hij moet alles vergeten en zich nooit laten gaan".Jorrit Jonkman wist 4 minuten later de 2-2 te scoren, maar op slag van rust vlogen de Zwaluwen de 3 - 2 binnen. Eerder nog, in de 30ste minuut, wist Rick Snip nog een door hem veroorzaakte penalty te stoppen. Hij moet deze wedstrijd bijkans gek zijn geworden door het vele werk wat hem door zijn voetbalmaatjes werd bezorgd. Deze wedstrijd was hij de enige en absolute uitblinker en haalde een ruime voldoende, daar waar zijn "medestrijders" op het cijfer 3 of 4 bleven steken.Dan verwacht je na de rust een Marum dat de mouwen ging opstropen en orde op zaken gaat stellen. Even(heel even) leek dat er wel op maar ja het valt natuurlijk niet mee. Zo'n avond gaat in de benen zitten en het weer werkte ook al niet mee. Ook in de tweede helft deed Marum niet mee, kwam overal te laat, verdedigde slecht en deed het vertoonde spel pijn aan je ogen. Waar was in de eerste 2 wedstrijden getoonde passie en inzet gebleven? Niets was over van de getoonde flair en daadkracht. Toen in de 87ste minuut de 4 - 2 viel was het over en uit en was de strijd gestreden. Ja en als je dan toch niet meer kunt winnen dan laat je de tegenstander in de 90ste minuut toch nog 2 x scoren? Inzet ok, maar het moet wel ergens goed voor zijn……… toch?Hoop wel dat er na afloop een "enkele traan" is gevloeid, dan maar ruzie met Jacques Herb.Volgende week om (let op) 17.00 uur de derby thuis tegen Grootegast, uiteraard zijn er nog kaarten.