Fouten nekken goed voetballend Stedum 2

Na de bekerwedstrijden was voor Stedum 2 de competitie begonnen op 23 september. Na vorig jaar als een na laatste te zijn geëindigd in de 5klasse was er voor gekozen om het elftal een klasse lager in te delen met het doel om meer resultaten te halen. Maar in welke klasse je ook speelt, een resultaat kun je pas halen als je er ook met zijn allen voor wil gaan. In de eerste 2 wedstrijden was dit niet volledig het geval en hierdoor werden er 2 onnodige nederlagen geleden tegen Woltersum en TEO. In de derde wedstrijd moest er thuis worden aangetreden tegen Bedum 7. Van te voren was er een kleine praatsessie waarbij er duidelijke afspraken werden gemaakt.Een en ander was direct terug te zien in de wedstrijd. Er werd goed gevoetbald en Bedum kwam er eigenlijk niet aan te pas. Het wachten was dan ook op een doelpunt. Alleen viel deze aan de verkeerde kant. Balverlies zorgde voor een counter en de spits van Bedum kapte makkelijk een verdediger uit en kon zo strak en laag inschieten, de keeper kansloos latend. Gelukkig liet het antwoord niet lang op zich wachten. Het was Ferdi de Jonge die Juan Werkman goed de diepte in stuurde en deze gaf de bal op maat voor op Gert Hovenga die daar de doelman kansloos liet met een mooie kopbal. Stedum bleef hierna het spel dicteren maar weer werd een counter genadeloos afgestraft waarbij de verdediging enigszins zijn kaas van het brood liet eten. Niet veel later counterde Bedum weer. De bal slipte door het natte veld voorbij aan Rene Drent en de spits kon de uitgekomen de Sturler passeren met een lob. Toch het nog 2-3 moeten zijn maar Gert Hovenga zag zijn schot net voorlangs gaan. In de rust werden de puntjes nog even weer op de i gezet en werd er ook aangegeven dat er goed gespeeld werd.In de 2helft werd Bedum onder druk gezet en Stedum speelde de bal goed rond en er werd voor elke meter gestreden. Stedum verdiende zeker doelpunten maar de bal wilde er maar niet in. Bedum kwam dan ook maar sporadisch onder de druk uit. Maar achterin stond het prima. Echter zo’n 20 minuten voor tijd kwam Bedum onverwachts op 1-4. Het was de Sturler die prima uit de goal kwam en de bal leek te onderscheppen. Echter hij wilde de bal geven op de vrijstaande Kruizinga alleen de keeper van Stedum gaf de bal niet genoeg snelheid waardoor deze bleef liggen. Hierdoor kon de speler van Stedum de bal zo in de lege goal leggen. Stedum legde het hoofd niet in de schoot en het was Klaas Lubbers die er nog 2-4 van maakte. Zo verloor Stedum uiteindelijk weer onnodig een wedstrijd. Het spel en de inzet waren goed en dit biedt hoop voor de volgende wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd is op 28 oktober thuis tegen Corenos.