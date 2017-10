Futsal Stedum weer begonnen

De zaalvoetballers van Stedum zijn ook weer begonnen. Op 15 september verloor de ploeg kansloos bij DWS Oosterpoort met 8-2. Op 22 september werd met 6-5 gewonnen van Extudiantes. Hierbij had Stedum zich op het allerlaatste moment versterkt met Marcel Pool en dit is zeker een aanwinst voor het team. Met goed spel werd Extudiantes uiteindelijk geklopt.De derde wedstrijd stond 29 september op het programma en wederom was DWS Oosterpoort de tegenstander. Alleen was nu de Boshal het decor van dit duel. Stedum pakte de zaken iets anders aan dan in de heen wedstrijd. Het hield nu het veld klein en op die manier werd het een amusante wedstrijd voor het publiek. In deze wedstrijd had vooral Diederik Dijk het vizier op scherp. De ploeg kon goed bij blijven en de kansen golfden dan ook op en neer. In de 2helft rook Stedum zelfs aan de overwinning maar uiteindelijk werd er met 5-6 verloren waarbij zoals gezegd het vizier van Diederik Dijk op scherp stond want hij maakte alle vijfde goals. Dat de wedstrijd op het allerlaatste moment verloren werd kwam zowel door de scheids als doelman de Sturler. De scheids had de doelman al voor 2 minuten naar de kant gestuurd en deze wilde na de 5-6 er weer in maar de scheids wilde dat de shirt ruil perse aan de zijkant gebeurde terwijl dit al in het veld gebeurde. Al met al wat pietluttig want de beste man voelde het spelbeeld helemaal niet aan. Hierdoor kreeg de Sturler zijn 2geel en mocht er dus niet meer in. Hierover was de Sturler dusdanig gefrustreerd dat de deur het moest ontgelden alleen die werkte niet mee waardoor een gekneusde teen het resultaat was. Zelfs met 4 man was Stedum nog dicht bij de gelijkmaker maar het geluk zat niet mee. Hierdoor werd een mooie pot helaas verloren.