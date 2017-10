Eerste drie punten voor EKC

De eerste drie punten voor de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen zijn zaterdag 7 oktober binnengehaald. Uit Assen kwam mede laagvlieger Asser Boys op bezoek en zij werden op een 5-0 nederlaag getrakteerd.EKC ging in de aanval en na 8 minuten was het Sarah Rijzinga die de stand op 1-0 zette. Asser Boys wist hier niet veel tegenover te stellen en weer was het de thuisploeg dat haar voorsprong in de 10e minuut uit wist te bouwen. Sarah Rijzinga vond Janet Toonder die de 2-0 op het scorebord zette. EKC bleef doorgaan en in de 17e minuut was het weer Sarah Rijzinga die met haar tweede treffer die middag de stand naar 3-0 tilde. Daarna stokte de doelpuntenmachine van EKC. De thuisploeg was wel de bovenliggende partij maar wist dit niet in meer doelpunten uit te drukken. Asser Boys deed wel wat pogingen maar was eigenlijk geen bedreiging voor EKC. Zo stond het bij de rust nog 3-0.Na de rust deed Asser Boys de eerste aanval maar al na drie minuten kon haar keepster de bal uit het net vissen. Via Marjon Bos en vervolgens Sarah Rijzinga kwam de bal bij Emma Postma die de 4-0 scoorde. In de 57e minuut viel Rebecca Postma uit en werd vervangen door Loes Korhorn. EKC wilde meer en in de 58e minuut was het andermaal raak. Na diverse schijven belandde de bal bij rechtsvoor Marjon Bos die de bal voor het doel bracht. Hier was Sarah Rijzinga attent en schoof de 5-0 binnen. Asser Boys probeerde wat terug te doen maar keepster Nicky Bos hield de nul achterin. Echter voorin wilde het ook niet lukken. In de 68e minuut deed coach Joost Gerdez een dubbele wissel. Emma Postma en Suzanne Bergstra werden naar de kant gehaald en in hun plaats kwamen Michelle Koster en Marije Roelink in het veld. EKC deed verwoede pogingen om het doelsaldo op te vijzelen maar het mocht niet gelukken. Haastig en onrustig spel zorgden ervoor dat mooie kansen niet benut werden. Gelukkig voor EKC had Asser Boys ook niet veel in te brengen zodat 5-0 ook de eindstand werd en EKC haar eerste driepunter binnen haalde. Komende zaterdag gaat het uit naar GV Groen Geel in Groningen.8. Sarah Rijzinga 1-0; 10. Janet Toonder 2-0; 17. Sarah Rijzinga 3-0; 48. Emma Postma 4-0; 58. Sarah Rijzinga 5-0.E. de Haan (Eenrum)Gretha Annema, Nicky Bos, Emma Postma (68. Michelle Koster), Rebecca Postma (57. Loes Korhorn), Janet Toonder, Nicky Knol, Marjon Bos, Wendy Reitsma, Irene Bos, Sarah Rijzinga, Suzanne Bergstra (68. Marije Roelink).