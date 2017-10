EKC 2 dames in tweede helft onderuit

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden zaterdag 7 oktober in Eenrum tegen koploper SV Bedum 3 uit het gelijknamige dorp.Onder leiding van scheidsrechter J. Rensema uit Groningen was de eerste helft duidelijk voor EKC. Met de wind in de rug had SV Bedum niet veel in te brengen. De thuisploeg was duidelijk meer voorin dan omgekeerd. Na wat gemiste kansen was het in de 12e minuut dan ook raak. Romy Rijzinga schoot de bal over – de overigens goed spelende – keepster heen in het doel: 1-0. EKC rook meer maar wist voorlopig haar voorsprong niet uit te bouwen. Het zware en natte veld bemoeilijkte het spelen. Speelsters gleden dan ook meerdere malen onderuit. Toch gelukte het EKC om haar voorsprong verder uit te bouwen in de 34e minuut. Een corner van Romy Rijzinga belandde bij Inge Mulder voor het Bedum-doel alwaar de keepster de bal wegwerkte richting Joni Lukkin die van afstand uithaalde en raak schoot: 2-0. EKC kreeg nog meer fraaie kansen maar Vrouwe Fortuna was verder niet aan haar zijde. SV Bedum probeerde deze helft wel wat terug te doen maar dat leverde vrijwel niets op zodat 2-0 de ruststand werd.Na de rust had EKC de felle wind en miezerige regen tegen en ging het gelijk al binnen een minuut mis. Keepster Christina Prins werkte de bal weg maar deze belandde bij een tegenstandster die deze helaas binnen schoot: 2-1. Nog was er niets aan de hand maar EKC begon al meer in te zakken. Keepster Prins moest nu veel vaker in actie komen dan in de eerste helft. Bedum wisselde door en zette wat oud-eerste-elftalspeelsters in die de wedstrijd langzaamaan kantelden. EKC liet SV Bedum steeds meer komen en in de 55e minuut ging het dan ook mis alhoewel uit een standaardsituatie. Een corner werd door één der spitsen doorgekopt: 2-2. SV Bedum rook meer en EKC moest terug maar het stond in ieder geval nog gelijk. Het kreeg zelf ook nog enkele goede kansen maar ook nu was het geluk niet aan hun zijde. Lange tijd leek het erop dat EKC in ieder geval nog een punt uit de strijd zou slepen maar in de 86e minuut ging het alsnog mis toen een aanval van de zijkant van SV Bedum er alsnog inging: 2-3. Hier bleef het bij en was het een wedstrijd met twee gezichten waarbij SV Bedum aan het langste eind trok. Komende zaterdag speelt EKC 2 uit bij Holwierde.12. Romy Rijzing 1-0; 34. Joni Lukkin 2-0; 46. SV Bedum 2-1; 55. SV Bedum 2-2; 86. SV Bedum 2-3.J. Rensema (Groningen)Iris Knol, Marijn Nienhuis, Christina Prins, Sanne Werkman, Charlotte van Dort, Lisanne Tammens, Marlies Tammens, Inge Mulder, Maaike Adema, Anouk Koster, Minke Bergstra, Yaël Folkers, Joni Lukin, Romy Rijzinga, Ryanne Bakker, Janneke Rietema.