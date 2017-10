FC Gelre bezorgt Drachtster Boys eerste puntverlies.

FC Gelre, een ploeg met veel snelheid, was van plan geduldig te spelen en via de counter gevaarlijk te worden.Drachtster Boys gooide al snel roet in deze strategie. Al binnen een minuut maakte Jessie Prijs op aangeven van Marian Meijer de openingstreffer. 0-1.FC Gelre kon gelijk maken, want een hoge voorzet van Larissa Bijmolt werd knap uit de draai binnengeschoten door Eefje den Nieuwenhof; 1-1.Vijf minuten voor tijd pakte Drachtster Boys de voorsprong terug. Een 1:2 tussen Tjitske Sikma en Esther van Toledo werd door laatstgenoemde hard diagonaal ingeschoten; 1-2.Lang konden de vrouwen uit Drachten niet genieten van deze voorsprong, want een minuut later maakte Larissa Bijmolt gelijk. Een lob van grote afstand werd verkeerd in geschat door Schapelhouman en belandde in het doel; ruststand 2-2.Na rust keerde Drachtster Boys terug op het veld met Richelle Gordijn tussen de palen. Het leek erop dat Drachtster Boys net zo uit de startblokken kwam als de eerste helft. Esther van Toledo onderschepte binnen een minuut achter in de bal en dribbelde op. Op het juiste moment gaf ze de bal op Marian Meijer die mee was gelopen bij de tweede paal. Zij kon haar voet echter niet voldoende tegen de bal zetten om vroeg in de tweede helft op voorsprong te komen. FC Gelre hervatte het spel snel en van achteruit werd de sterke spits Angela van Rooij ingespeeld. Zij draaide goed om haar tegenstander heen en schoot laag in de verre hoek binnen; 3-2.Een minuut later breidde de thuisploeg de score uit; wederom een hoge bal van achteruit van Larissa Bijmolt werd gemist door de Drachtster verdediging, zodat Angela van Rooij de bal rustig aan kon nemen en vervolgens onder Gordijn door binnenschoot.Een snelle counteraanval van de thuisploeg trof vervolgens ook doel. Via Judith Westervelt en Maud Sakbal kwam de bal terecht bij Marley Renner, die van dichtbij eenvoudig raak kon schieten; 5-2.Drachtster Boys had zichzelf in een lastig pakket gebracht en had nog tien minuten de tijd om het tij te keren. Achterin moest er in ieder geval voor worden gezorgd dat de achterstand niet groter werd. Gordijn begreep deze boodschap en redde een aantal keer goed.Vijf minuten voor tijd kwam Drachtster Boys dichterbij. Hier had het wel hulp van de tegenstander voor nodig. Een voorzet van Jessie Prijs werd door Iris Thus niet goed verwerkt en belandde achter haar eigen sluitpost Van der Zijden; 3-5.Drachtster Boys drukte nadrukkelijk door en deed er alles aan om nog iets te forceren. Schoten van Esther van Toledo en Marian Meijer belandden op de lat. Een minuut voor tijd ging Drachtster Boys met een meevoetballende keepster spelen. Met nog een halve minuut op de klok maakte Drachtster Boys de aansluitingstreffer. Typerend genoeg had het hier wederom hulp bij nodig. Het was nogmaals Iris Thus die de bal in eigen goal schoot. Dit keer op aangeven van Esther van Toledo.De Drachtster flow kwam duidelijk te laat, want verder dan de 4-5 kwamen de Drachtsters niet.