Kloosterburen verliest met dubbele cijfers.

De seizoensouverture liep voor Kloosterburen uit op een regelrechte blamage. In eigen huis werden de withemden namelijk op een 10-2 nederlaag getrakteerd door Eext wat echter in niets liet zien dat het in zondag 5D tot een van de gedoodverfde titelkandidaten behoort.Voor aanvang van het duel tussen Kloosterburen en Eext werd duidelijk dat de thuisploeg aardig aan kracht had ingeboet. Niet alleen ontbraken de naar het derde elftal vertrokken sterkhouders Marco Bos en Bert Mennes maar ook Peter Reitsma was nog onvoldoende fit. ,,Peter is nog herstellende van een knieblessure en zal alleen wanneer het echt nodig is binnen de lijnen komen, waren de woorden vooraf van Robert Benes die dit seizoen samen met Pieter Oosterhuis de technische staf van Kloosterburen zal gaan vormen. Samen met de overige aanwezigen op sportpark Westerklooster zag het technisch duo dat de thuisploeg voortvarend aan het duel tegen Eext begon. Want al in de 5minuut kwamen de withemden op een 1-0 voorsprong. Een verre uittrap van doelman Sander Adema werd door Joost Gerdez goed doorgetikt op Jasper Wiersum die even later Eext-doelman Erwin Polman kansloos liet. Nadat Willem Hilberts in de zesde minuut eerst nog de kruising tussen paal en lat had weten te raken was het in de zevende minuut wel raak voor Eext. Nu mocht Willem Hilberts op het randje van buitenspel doorgaan van assistent-scheidsrechter Theo Bos. De lange aanvaller wist vervolgens wel raad met deze min of meer vrije doortocht richting doelman Adema en scoorde even later de 1-1 Vijf minuten later was het weer raak voor Eext. Bij een poging om van achteruit op te bouwen schoof doelman Sander Adema de bal in de voeten van Bart Kuik. Voordat een van de verdedigers van Kloosterburen kon reageren was Kuik het strafschopgebied van Kloosterburen al binnengedrongen om de onfortuinlijke Adema met een beheerste schuiver te passeren. Waar de defensie van de thuisploeg in deze beginfase behoorlijk stond te schutteren deed de verdediging van de bezoekers daar niet voor onder. In de dertiende minuut wist Jasper Wiersum namelijk zwak ingrijpen van de Eextenaren keurig af te straffen zodat ook doelman Erwin Poelman binnen het kwartier een tweede gang naar het net kon maken. Nadat Willem Hilberts in de 25 minuut dicht bij de 2-3 was, maar een prima reagerende Sander Adema op zijn pad vond, was het in de 42minuut wel raak voor de Drenten. Na een overtreding van de weer in het eerste elftal teruggekeerde Wouter Korhorn mocht Arnold Schuitema een vrije trap nemen. Een vrije trap die in een keer op doel werd geschoten waar Sander Adema vervolgens blunderde door de bal niet voor de stuit te pakken: 2-3. Een minuut later stond het 2-4 in Kloosterburen toen routinier Roelof Harms een corner van Bart Kuik in een keer achter een kansloze doelman Adema schoot. Na de pauze werd al snel duidelijk dat het beste er bij de thuisploeg wel af was. De tweede helft was namelijk nog maar zes minuten onderweg of Eext wist weer te scoren. Zwak ingrijpen van de thuisploeg zorgde dat rechterback Jack Lammerts op de rechtervleugel een voorzet mocht geven die door Bart Kuik achter een machteloze doelman Adema werd geschoten. In de 55minuut was daar opeens een speldenprikje van Kloosterburen. Joost Gerdez, die zondagmiddag verder totaal niet in het stuk voorkwam, zag zijn rollertje echter via de paal naast gaan. In de 58minuut werd aan de kant van de thuisploeg Wouter Korhorn uit zijn lijden verlost. De centrale verdediger zat er voor de rust conditioneel al helemaal door heen en het was dan ook verstandig van het trainersduo Benes/Oosterhuis om Korhorn te vervangen door River Harting. Vijf minuten na deze eerste wissel in de wedstrijd wist Eext de 2-6 op het scorebord te schieten. Bart Moes was degene die een prima voorzet afleverde en Ruben Ratering kon door trainer Koen Feijten aan het lijstje van doelpuntenmakers worden toegevoegd. Na deze zesde treffer van de gasten besloot men ook daar te gaan wisselen want in het veld kwamen Nick Schwankhaus en Jonas Buiter voor Bart Spieringhs en Ruben Ratering. In de 72minuut volgde de misschien wel de meest bizarre goal van de wedstrijd. Ter hoogte van de middenlijn kreeg Eric Mertens de bal in zijn bezit. De Eextenaar zag vanuit een flits dat doelman Adema enkele meters voor zijn doel stond en besloot om een poging te wagen om tot scoren te komen. Een poging waar Mertens prima in slaagde. Want voordat iedereen op sportpark Westerklooster wist wat er gebeurde lag de 2-7 in het netje. Na deze bizarre goal was het vervolgens alleen maar meer de vraag of de thuisploeg de nederlaag beneden de dubbele cijfers zou houden. Maar snel werd duidelijk dat de bezoekers nog voldoende energie hadden om te proberen nog minimaal drie keer te scoren. In de 80minuut was het invaller Nick Schwankhaus die uit een goed genomen corner van Bart Kuik de bal fraai achter keeper Adema joeg waardoor de stand 2-8 werd. Vijf minuten later konden de meegereisde Eext-supporters echt om een tiende goal van hun favorieten gaan roepen omdat Arnold Schuitema als een mes door de boterzachte defensie sneed en de 2-9 op het elektronisch scorebord schoot. Eext had nu nog vijf minuten om een tiende goal te scoren tegen een thuisploeg waar het trainersduo Benes/Oosterhuis er verstandig aan doet om dezelfde taal richting hun spelers te gaan spreken. Want zondagmiddag was duidelijk hoorbaar, en zichtbaar, dat daar nog het nodige aan schort en wat tot onderlinge irritaties leidde. Ondertussen deden de gasten datgene waar hun aanhang op hoopte en dat was een tiende goal scoren. Bart Kuik was degene die deze tiende goal voor Eext op zijn naam kreeg en wat een beloning was voor zijn prima spel. Want de aanvaller was een constante plaag voor de thuisploeg waar de spelers duidelijk blij waren dat een uitstekend fluitende scheidsrechter Cleveringa uit Baflo er geen extratijd bijtrok na een wedstijd die voor Kloosterburen als een regelrechte blamage mag worden gezien.Kloosterburen-Eext: 2- 10 (2-4).5. Wiersum 1-0, 7.Hilberts 1-1, 12. Kuik 1-2, 13. Wiersum 2-2, 42. Schuitema 2-3, 43. Harms 2-4, 51. Kuik 2-5, 57. Ratering 2-6, 72. Eric Mertens 2-7, 80. Schwankhaus 2-8, 85. Schuitema 2-9, 90. Kuik 2- 10.Scheidsrechter: J. Cleveringa ( Baflo)Kloosterburen: Adema; J. Steur, Van der Laan, Korhorn( 58. Harting), Streefkerk; Tukker, Kat, G. Steur, Musini; Gerdez, WiersumEext: Poelman; Ratering( 65. Schwankhaus), Lammerts, Harms, Martens; Hofsteenge, Hilberts(78. Kuiper), N. Buiter, Spieringhs(66.Jonas Buiter); Schuitema, Kuik.