Zeester verliest ‘gevecht’ van Rood Zwart Baflo: 2-3

Sommige toeschouwers noemden het een voetbalgevecht maar het duel tussen Zeester en Rood Zwart Baflo stond meer in het teken van irritaties, domme overtredingen, een zeer matige arbiter Wiersema en een veld dat door de neer gutsende regen steeds slechter werd. Dat alles zorgde voor een matige pot die uiteindelijk met 2-3 door de Bafloërs werd gewonnen.Zeester kon voor het duel tegen Rood Zwart Baflo niet over een volledige selectie beschikken. Aan de kant van de thuisploeg waren Veijko Postma en Henri Nienhuis namelijk nog te geblesseerd om te kunnen spelen. Waar Zeester niet volledig was gold dat ook voor de gasten uit Baflo. Daar waren Reinout Geuze en Justin van Solkema niet beschikbaar en was Dennis Tromp niet helemaal fit. Maar door de personele problemen, de Bafloërs waren maar met dertien spelers naar Zoutkamp vertrokken, begon Tromp wel in de basis. Al vroeg in de wedstrijd had Zeester op een 1-0 voorsprong kunnen komen toen arbiter Wiersema een overtreding op Danny Beerda met een vrije bal ‘beloonde’. In de 16e minuut claimden de gasten vervolgens een penalty na een overtreding op Duncan Torrenga maar in de ogen van Wiersema was daar geen sprake van. Ondertussen waren beide ploegen van mening dat het allemaal welging in Zoutkamp. Want dat was de kreet die veelvuldig over sportpark Toercamp schalde. Iets wat een beetje vreemd overkwam in een beginfase van een wedstrijd die nog weinig hoogtepunten liet zien. Nadat er door de Bafloërs de nodige kansen om zeep waren geholpen was Marc van Zanten in de 41e minuut dicht bij de openingstreffer. Maar de rechterspits zag zijn schot gepareerd worden door doelman Martijn Wieringa. Even later was er een schermutseling tussen Marc van Zanten en Vince van der Veen waarbij direct bleek dat arbiter Wiersema het deze zaterdagmiddag weleens moeilijk zo kunnen krijgen. De leidsman greep namelijk bij het akkefietje tussen Van der Veen en Van Zanten niet adequaat in en weten ook voetballers uit de vijfde klasse deksels goed dat ze dan met een slap optredende scheidsrechter te maken hebben. Bij aanvang van de tweede helft had Zeester-trainer Marinus Siekman een wissel moeten toepassen. Een van de voetbalschoenen van Jasper Nienhuis had de eerste helft namelijk niet overleefd. Gezien het feit dat hij geen reservepaar, of een rol duct tape, in zijn sporttas had zitten moest hij noodgedwongen plaats maken voor Johnny Abbas. In de 48e minuut was daar eindelijk een eerste goal in Zoutkamp. Een goal die op naam kwam van Marc van Zanten die een voorzet van Duncan Torrenga fraai binnenkopte: 0-1.In de 55e minuut kwam Zeester vervolgens weer op gelijke hoogte. Volgens arbiter Wiersema begin Arjen Potma een overtreding op Vince van der Veen. Een constatering van de referee die nergens op sloeg want iedereen kon zien dat de jonge middenvelder absoluut geen overtreding begin. Dat zorgde uiteraard voor de nodige protesten bij de gasten maar de onpartijdige uit Grootegast hield voet bij stuk en de bal ging op de stip. Waar Vince van der Veen een week eerder nog had gemist mocht hij het toch weer proberen van zijn trainer en de lange spits beschaamde dat vertrouwen niet door de penalty langs Rick Folkerts te schieten. Na de gelijkmaker sloop er steeds meer irritatie in het duel en waar scheidsrechter mede verantwoordelijk voor was. In de 60e minuut kwam Rood Zwart Baflo op een hernieuwde voorsprong toen Jan Wouter Zwart een voorzet van Marc van Zanten ongelukkig achter zijn eigen doelman tikte: 1-2. Deze tweede treffer van de gasten zorgde voor nog meer irritatie bij de thuisploeg waar teveel spelers onder de maat bleven. Toch kwamen de Zoutkampers weer terug in de wedstrijd en weer was arbiter Wiersema daar debet aan. De leidsman ging af op het appelleren voor hands en gaf daarom de thuisploeg een vrije bal. Een vrije trap op ongeveer twintig meter van het vijandelijk doel en Vince van der Veen is vaak een prima combinatie wat zaterdagmiddag niet anders was. De spits krulde de bal namelijk onhoudbaar langs een vertwijfelend duikende Rick Folkerts: 2-2. Na deze weer gemakkelijk gekregen tweede goal ging de thuisploeg vervolgens op jacht naar meer. Een jacht dat linkervleugelverdediger Cees de Jong wel heel erg letterlijk nam. De vaak als een ongeleid projectiel over het veld rennende De Jong ging, nadat Melvin Folkerts er in de 75minuut uit een voorzet van Duncan Torrenga eerst nog 2-3 van had gemaakt, in de 78minuut namelijk zwaar in de fout. De Zoutkamper ging op het natte, en dus gladde veld, veel te hard door op de enkel van doelman Rick Folkerts. De doelman bleef geblesseerd liggen en even zag het er naar uit dat Folkerts niet verder zou kunnen spelen. Ondertussen waren enkele van zijn teamgenoten verhaal gaan halen bij De Jong. Er werd vervolgens over en weer wat getrokken en geduwd waarbij de vuistslag van Frank Postma het meest duidelijk was. Een vuistslag met het idee van, wanneer ik maar een speler van Rood Zwart Baflo raak dan is het goed. Ondertussen stond arbiter Wiersema erbij alsof hij naar een aflevering van Baby TV zat te kijken en maakte hij zich even later volstrekt belachelijk door Cees de Jong op een gele prent te trakteren waar dit een donkerode kaart had moeten zijn. En ook Frank Postma had over geluk niet te klagen. Want de vuistslag, die hem in elke willekeurige boksring een punt had oplevert, was voor deze zeer matig fluitist geen reden om Postma richting de douche te sturen. Iets wat trainer Marinus Siekman wel deed want de ervaren trainer haalde zijn middenvelder naar de kant en verving hem door Marcel Elema. Iets wat hij in de 70minuut ook al met zijn aanvoerder Danny Beerda had gedaan. Want de aanvoerder was ‘ onderweg’ naar een tweede, en dus rode, kaart en dat wilde juist Siekman voorkomen. In het nog resterende gedeelte van een matig ‘ voetbalgevecht’ gebeurde er vervolgens niets meer wat het vermelden was zodat de Bafloërs juichend en de Zoutkampers stevig balend de kleedkamer opzochten.Zeester- Rood Zwart Baflo: 2-3(0-0)48. Van Zanten 0-1, 55. Van der Veen 1-1, 60. Zwart 1-2 (str.), 72. Van der Veen 2-2, 75. Melvin Folkerts 2-3.Scheidsrechter: J. Wiersema (Grootegast)Gele kaarten: Beerda, De Jong, Alt(Zeester), Kruizenga, Folkerts(Baflo)Zeester: Wieringa; Knol, Alt, Zwart, De Jong; Nienhuis(46. Abbas)Dijkstra, Beerda(70.Postma), Postema(80. Elema); Van der Veen, StriekwoldRood Zwart Baflo: Rick Folkerts; Kruizenga, Meinema, Ten Boer, Rutgers; Van Zanten, Melvin Folkerts, Arjen Potma, Jordi Potma; Torrenga, Tromp(85.Van Marum)Commentaren na afloop:Na afloop waren teamleider Andries Zuidersma en Jan Potma het roerend met elkaar eens dat arbiter Wiersema een te grote stempel op het duel had gedrukt. ,,De arbiter reageerde alleen maar op appelleren. Deden wij dat dan kregen wij een vrije trap mee en andersom gebeurde dat wanneer Rood Zwart Baflo appelleerde. En verder denk ik dat Rood Zwart iets meer recht op de zege had, aldus Zuidersma die bijval kreeg van Jan Potma. ,, Het was absoluut geen beste wedstrijd omdat teveel spelers alleen maar met randzaken bezig zijn. En daarbij kwam dat de scheidsrechter het totaal niet in de hand had, Want hij grossierde in foute beslissingen met als dieptepunt het niet optreden tegen een vuistslag en een belachelijke overtreding op onze keeper.”