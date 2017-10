Onnodig verlies SV Bedum-zondag.

SV Bedum ging zondagmiddag onderuit tegen Gruno. Op sportpark West End werd het een 2-0 nederlaag voor de Bedumers die volgens trainer Abel Darwinkel niet nodig was geweest.In de eerste helft was het Gruno dat de bovenliggende partij was tegen een Bedum dat centrale verdediger Luuk Brands moest missen en waardoor Thijs Helder centraal achterin kwam te spelen. Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg vervolgens op een 1-0 voorsprong maar leek er niets aan de hand voor de gasten. Want ook Bedum kreeg de nodige mogelijkheden om tot scoren te komen. Maar helaas voor de formatie van trainer Abel Darwinkel bleef het bij kansen en omdat ook Gruno verder niet wist te scoren stond er na vijfenveertig minuten spelen nog steeds een 1-0 stand op het scorebord. SV Bedum kwam in de tweede helft vervolgens wat beter in zijn spel maar had bepaald geen succes in de afwerking. Zo stonden paal en lat Bedumer doelpunten in de weg en moet gezegd worden dat er aan de kant van de paarshemden niet de vorm van een week eerder tegen Smilde’94 te pakken hadden. Halverwege de tweede helft moest Gruno met een man minder verder toen een van de spelers van de thuisploeg met direct rood mocht vertrekken na een overtreding op Ruben Stuive. Maar ook met een man meer slaagden de Bedumers er niet in om tot scoren te komen. En omdat dit de stadjers nog wel een keer lukte werd het een volgens Abel Darwinkel teleurstellende nederlaag voor zijn ploeg. ,,We hebben gewoon niet goed gespeeld. Teveel jongens haalden niet het niveau van een week eerder en dan hebben wij het tegen iedere tegenstander lastig.”