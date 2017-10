Noordpool kansloos onderuit tegen Ternaard.

Noordpool verloor zaterdagmiddag met ruime cijfers van het sterke Ternaard. In het gelijknamige dorp werd het een 6-0 nederlaag voor Noordpool dat doelman Kevin Gjaltema dankbaar mocht zijn dat hij de schade nog enigszins beperkt wist te houden.Noordpool had al snel in de gaten dat Ternaard een maatje te groot was. Alles klopte namelijk bij de thuisploeg dat fysiek, maar ook voetballend, direct vanaf het begin van de wedstrijd de bovenliggende partij was. Het was aan een uitblinkende doelman Kevin Gjaltema te danken dat de ploeg uit Uithuizen de rust leek in te gaan met een 1-0 achterstand. De goalie wist namelijk met een paar prima reddingen meerdere treffers te voorkomen. Maar in de 45minuut was ook Gjaltema kansloos op een door scheidsrechter Swart wel heel erg gemakkelijk gegeven strafschop. Na de pauze veranderde er niet veel aan het spelbeeld. Noordpool, waar Mark Bos in ieder geval tot aan de winterstop niet meer voor de eerste selectie zal uitkomen, probeerde wel om wat meer voor het doel van de thuisploeg te komen maar kreeg daar al snel de rekening voor gepresenteerd. Want al vroeg in de tweede helft stond er een 4-0 stand op het scorebord en wist de formatie van trainer Jur Smit dat het met een kansloze missie bezig was. In de slotfase wisten de Friezen vervolgens nog eens twee keer te scoren zodat de geel/zwarten met een stevige 6-0 nederlaag huiswaarts keerden. Een nederlaag waar volgens Jur Smit niets op af te dingen viel. ,,Het is een simpel verhaal. We zijn op alle fronten afgetroefd en mochten blij zijn dat onze keeper in een prima vorm stak. Want anders was het een nederlaag met dubbele cijfers geworden.”