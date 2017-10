Middelstum vergeet te voetballen tegen SJS.

Na de thuiswinst van vorige week op De Fivel volgde er zaterdag een nederlaag voor Middelstum. In een kletsnat Stadskanaal werd het voor de Middelstumers namelijk een 3-2 nederlaag tegen SJS.Op een door het nodige regenwater loodzwaar geworden veld liet Middelstum in de eerste helft te weinig voetbal zien. De Middelstumers liepen constant achter de feiten aan en mochten van geluk spreken dat ook SJS weinig liet zien wat nog een beetje op aanvaardbaar voetbal leek. De thuisploeg kreeg namelijk wel wat mogelijkheden maar wist daar in de eerste helft maar een keer uit te scoren. Na de rust kantelde het duel vervolgens voor een voor Middelstum gunstige kant op. In de 52minuut zorgde Gerard Bronsema namelijk voor de 1-1 en vijf minuten later kwam er door dezelfde speler zelfs een 1-2 stand op het scorebord te staan. De verwachting was dat de blauwhemden nu door zouden drukken toen in de 75minuut Thomas Eek binnen de lijnen werd gebracht. Waar dat vorige week tegen De Fivel nog goed uitpakte was die zaterdag tegen SJS anders. Want het waren de gastheren die opeens meer grip op de wedstrijd kregen en in het laatste kwartier nog twee keer wisten te scoren. Doordat Middelstum niets meer deed met de kansen die het nog kreeg werd het voor de Middelstumers uiteindelijk een teleurstellende nederlaag vond teamleider Bart Poortinga. ,,Deze nederlaag hebben we aan ons eigen spel te danken. Zeker in de eerste helft vergaten we te voetballen en in de slotfase gaven we de doelpunten te gemakkelijk weg. “