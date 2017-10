Eindelijk weer winst De Heracliden

De Heracliden weet weer wat winnen is. Want in zijn zevende duel tot nu toe in het seizoen 2017-2018 wist de ploeg uit Uithuizermeeden in Schildwolde met 3-2 van SGV te winnen.In zijn zes oefen en bekerduels en in het eerste competitietreffen tegen OKVC had De Heracliden niet een keer weten te winnen. Daarom hoopte trainer Ronald Bouwman vurig op een driepunter in het duel tegen SGV. Al snel in de wedstrijd kwamen er de eerste kansen voor de gasten maar het was de thuisploeg die in de dertiende minuut de stand op 1-0 bracht. Een stand waar in de twintigste minuut verandering in kwam. Mark de Boer mocht van de onpartijdige een vrije trap nemen die echter in de muur van SGV terecht kwam. De bal kwam vervolgens weer voor de voeten van de tegenwoordig in de spits spelende De Boer die nu met links vol uithaalde en het speeltuig achter SGV-keeper Voorma joeg: 1-1. Zeven minuten later stond het zelfs 1-2 voor de ploeg van trainer Ronald Bouwman toen Pim La Crois een prima aanval keurig wist af te ronden. Na deze tweede treffer sloop er vreemd genoeg wat onzekerheid in het spel van de gasten wat zorgde dat SGV in de 49minuut weer op gelijke hoogte kon komen. Maar de ‘Meisters’ toonden echter over de nodige veerkracht te beschikken want enkele minuten later bracht Mark Knol de stand op 2-3. In het verdere verloop van het duel werd het soms nog wel even billenknijpen voor De Heracliden omdat SGV nog een paar keer gevaarlijk voor het doel van Pieter Buikema opdook. Maar uiteindelijk werd de 2-3 stand keurig over de streep getrokken vond ook een gedeeltelijk tevreden Ronald Bouwman. ,,We hebben het te lang spannend gehouden. Dat was niet nodig geweest. Maar wat natuurlijk komt omdat winnen voor De Heracliden de laatste jaren niet iets heel erg vanzelfsprekends was.”