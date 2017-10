SV Marum toont veerkracht......

De eerste thuiswedstrijd vandaag voor Marum 1 mede onder het toeziend oog van veel meegereisde supporters van onze gasten. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter B. Pleiter volgt er een indrukwekkende minuut stilte. Dit ter nagedachtenis aan een aantal leden van de sv Marum familie die ons de laatste tijd zijn ontvallen.Respect is een veel gebezigd woord in het voetbal tegenwoordig maar dit, en ik spreek zeker op persoonlijke titel, geeft mij kippenvel. Dit zijn zeker mensen geweest die de sv Marum mede gemaakt hebben tot wat deze mooie club nu is.Dan gaan we natuurlijk voetballen en sv Marum lijkt nog wel een beetje verlamd door De Minuut.Hardegarijp trapt af en na 4 balkontakten en 37 seconden ligt de bal in het netje bij sv Marum.Zeer matig de energietank open zetten en slap verdedigen en niks anders zet 0-1 op het scorebord.De mannen van Mulder en Co proberen zich te hervinden en dat lukt ook aardig alleen wordt er te slordig gespeeld.De opstelling van Marum geeft voor mijn gevoel een overvol middenveld met te weinig drive in de frontlinie.We verdienen een penalty door een handsbal bij een voorzet maar dit kan de scheidsrechter onmogelijk constateren vanuit de positie waar hij staat.Een corner geeft weer een hachelijke situatie maar we blijven overeind uit een mooie aanval scoort de weer hardwerkende Marc Oldewarris zeer fraai de 1-1.Was het buitenspel of niet is the question, zeker is dat de grens totaal niet goed stond en wij exact op een lijn. Geluk mag ook wel eens een beetje meezitten zijn we het over eens.Grensrechter zijn is ook niet eenvoudig, Marum is dan ook zeer ingenomen met topper Lippe Jaasma die zijn vak als geen ander verstaat.Hardegarijp is niet onder de indruk en speelt energiek met een slimme nummer 6 als verdeler.Uit een voorzet bij de tweede paal valt de bal weer binnen en is het 1-2 door de nr. 11 van Hardegarijp.Marum lijkt de kluts een beetje kwijt de lange bal met evenzoveel balverlies regeert bij Marum en wederom vraag je je af waarom!Je kunt geweldig goed voetballen maar laat dit na! Toch nog een beetje 2de klasse vrees wat zal het zijn?Dan maakt de keeper met de bal in zijn handen een overtreding. Wat ik zie is dat de nummer 5 van Hardegarijp als een dolle naar voren holt en een enorme beuk uitdeelt aan een Marum speler. Rood voor keeper Bouma van Marum en een penalty voor Hardegarijp met de vuurdoop voor A1 keeper Bas Marcus die kan ik nu al zeggen foutloos keept.Rogier van der Ploeg die in de basis verdienstelijk debuteert vandaag is de klos want hij gaat eruit nu Marum met 10 man verder moet. De pingel gaat erin maar dat kan gebeuren in een loterij. We sluiten een indrukwekkende minder positieve eerste helft af. De Colombia is zoals we gewend zijn uitstekend, de pauze analyses door de deskundigen zijn veelal vernietigend over het vertoonde spel van Marum.De tweede helft is begonnen met nog twee wissels in een gewijzigd tactisch strijdplan. Jorrit Jonkman komt voor Jeroen Boekema en Ralph Oosterhof komt voor Derk Veenstra.Marum is zo blijkt met 10 man nu veel sterker dan met 11 man in de eerste helft. Er wordt veel meer energie aangewend onder aanvoering van uitblinker Martijn Kuiper. De lange bal is er nagenoeg uit, de bal werkt nu voor Marum i.p.v. de spelers voor de bal.Wat bof je als trainer dat je een aantal spelers in je selectie hebt die ook in de zaal spelen.Dit veld waar deze spelers enorm renderen omdat een veldvoetballer nu eenmaal beter wordt op het veld als die ook in de zaal speelt.Marc Oldewarris peert over, Bas Markus treedt een keer handelend op want meer creëert Hardegarijp niet.Ralph Oosterhof scoort bijzonder fraai de na een steekvlam van Martijn Kuiper de 2-3.Hardegarijp is nu de weg helemaal kwijt en Marum wil meer.De kritische analisten verzamelen zich nu weer van de "tafel" langs de lijn.Rijpma (47 lente's jong!!) van Hardegarijp pakt geel. Frank Terpstra met weer veel drive naar voren maakt 3-3.Nog 13 minuten te gaan, Marum blijft gaan en mogelijkheden stapelen zich op. Marc O. geeft op een presenteer blaadje de voorzet aan Jorrit Jonkman maar de bal gaat hoog over, dit was de kans!3-3 wordt uiteindelijk de einduitslag waar we in de pauze voor zouden tekenenMaar na het laatste fluitsignaal heb je te weinig gepakt voor je gevoel. Deze middag vat ik samen met het woord indrukwekkend dit in meerdere opzichten. Dit zonder verdere woordspelingen uit respect voor die ons ontvallen zijn maar toch ook voor de enorme veerkracht van Marum 1.