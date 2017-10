Ongelukkige nederlaag EKC dames

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden zaterdag 30 september in Dokkum tegen de dames van CSV Be Quick Dokkum. Het werd geen al te beste wedstrijd voor EKC.Al na 2 minuten wist Be Quick na een goede aanval op 1-0 te komen. EKC moest nu weer langszij zien te komen maar slaagde daar niet in. Het moest tevens oppassen voor dat Be Quick niet verder uitliep maar gelukkig was keepster Nicky Bos paraat om dat te voorkomen. Aan de andere kant echter lukte het ook EKC niet om de gelijkmaker te produceren. De weinige mogelijkheden die het kreeg bleven onbenut zodat het bij de rust nog 1-0 stond. In de rust werd Irene Bos gewisseld voor Loes Korhorn.Na de rust startte EKC fel en zocht het de aanval. In deze fase waren de gasten uit Groningen de bovenliggende partij wat zich in de 53e minuut uitbetaalde. Suzanne Bergstra vond Sarah Rijzinga die op snelheid er vandoor ging en de Be Quick-keepster verschalkte: 1-1. Het tempo lag nu ook hoger en EKC wilde meer. Met hulp van Be Quick en de scheidsrechter lukte dat ook. In de 61e minuut passte Gretha Annema op Sarah Rijzinga die in het 16metergebied neer ging. Zij schoof zelf de strafschop binnen: 1-2. Het leek de goede kant op te gaan met EKC maar het kreeg in de 65e minuut de deksel op de neus. Op een hard afstandsschot van Be Quick ging keepster Bos ongelukkig in de fout door over de bal heen te duiken en zo stond het weer 2-2. EKC probeerde wel weer op een voorsprong te komen maar dat strandde. Michelle Koster werd in de 73e minuut gewisseld voor Janneke Rietema. Het wilde niet lopen bij EKC en in de 81e minuut kreeg het opnieuw een tegenslag te verwerken. Nu ging een aanvalster van Be Quick neer binnen de beruchte lijnen en ook hier voor werd een strafschop gegeven die – helaas voor EKC – benut werd: 3-2. Hierna probeerde EKC in ieder geval nog een punt mee te nemen uit Dokkum maar de pogingen hiertoe faalden zodat de Noord-Groningers opnieuw met lege handen stonden en nog geen punten wisten te bemachtigen. Komende zaterdag komt Asser Boys op bezoek in Eenrum, aanvang 14.00 uur.2. Be Quick 1-0; 53. Sarah Rijzinga 1-1; 61. Sarah Rijzinga 1-2 (pen.); 65. Be Quick 2-2; 81. Be Quick 3-2 (pen.).Wendy Reitsma, Nicky Bos, Michelle Koster (73. Janneke Rietema), Emma Postma, Suzanne Bergstra, Rebecca Postma, Sarah Rijzinga, Nicky Knol, Janet Toonder, Irene Bos (46. Loes Korhorn), Gretha Annema.