Goede start EKC 2 dames

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) kenden zaterdag 30 september een goede start van de competitie. In de thuiswedstrijd te Eenrum werd het bezoekende OKVC uit Oldehove met maar liefst 4-1 verslagen.Aanvankelijk leek het daar niet heen te gaan want OKVC was eerst de meer bovenliggende partij met de betere mogelijkheden. Van EKC-kant had Marijn Nienhuis twee mogelijkheden en Loes Korhorn een corner. Het was dan ook OKVC dat middels een goede aanval in de 21e minuut op 0-1 kwam. Lang duurde dit niet. In de 24e minuut kreeg EKC een corner die genomen werd door Loes Korhorn van de rechterkant. Bij het wegwerken van de bal belandde de bal bij de net van de cornervlag teruggekeerde Korhorn die haar schot – als voorzet bedoeld – in één keer in het doel zag belandden: 1-1. EKC wilde meer en ging hier ook naar spelen. In de 37e minuut betaalde zich dat uit. De snelle Marjon Bos glipte door de OKVC-defensie en zette de 2-1 ruststand op het scorebord.In de tweede helft drukte EKC door. Aanvankelijk probeerde de jonge ploeg van OKVC wel wat terug te doen maar keepster Christina Prins hield haar doel schoon. Nadat EKC meerdere kansen liet liggen was het in de 73e minuut wel raak. Marijn Nienhuis haalde van afstand verwoestend uit: 3-1. OKVC deed nog een poging maar kreeg in de 80e minuut wederom een treffer om de oren. Inge Mulder schoot op het doel alwaar Vivian Huizenga het laatste tikje na gaf: 4-1. Hier bleef het bij maar pakten de reserves wel de eerste driepunter. Komende zaterdag komen de dames van SV Bedum 3 naar Eenrum, aanvang 12.15 uur.21. OKVC 0-1; 24. Loes Korhorn 1-1; 37. Marjon Bos 2-1; 73. Marijn Nienhuis 3-1; 80. Vivian Huizenga 4-1.J. Rensema (Groningen).Iris Knol, Marijn Nienhuis, Christina Prins, Sanne Werkman, Charlotte van Dort, Vivian Huizenga, Lisanne Tammens, Marlies Tammens, Inge Mulder, Marjon Bos, Loes Korhorn, Maaike Adema, Anouk Koster, Marije Roelink, Minke Bergstra, Yaël Folkers, Joni Lukin.