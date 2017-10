Drachtster Boys wint overtuigend van Hovocubo

Op vrijdag 29 september speelden Drachtster Boys en Hovocubo tegen elkaar. Beide ploegen wonnen hun eerste twee wedstrijden. Drachtster Boys scoorde tot nu toe al twaalf keer en Hovocubo kreeg nog geen tegengoals. Deze wedstrijd moest dus uitwijzen wat effectiever is; de krachtige aanval van Drachtster Boys of de solide verdediging van Hovocubo.De wedstrijd werd gestart met een minuut stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van erelid van Drachtster Boys, Schelte van der Wal.Na vier minuten was het raak. Op aangeven van Esther van Toledo schoot Jessie Prijs van afstand op doel. Via een rug van de tegenstandster belandde de bal hoog in het doel; 1-0.Nog geen minuut later verdubbelde Marian Meijer de score. Na een goede actie gaf Esther van Toledo de bal af bij de tweede paal waar Meijer de 2-0 binnen kon schieten. Zeven minuten voor tijd lieten Esther van Toledo en Jessie Prijs weer eens zien hoe goed zij op elkaar ingespeeld zijn. Een goede 1:2 resulteerde in een schot van Prijs. Van ’t Hof had het nakijken en zag de bal in de verre hoek van het doel belanden; 3-0.Het werd in de eerste helft ook nog 4-0. Een mooi uitgevoerde corner werd door Sieta de Vries voorgegeven en Marian Meijer kon van dichtbij binnentikken.De eerste kans na rust was voor de gasten. Dyanne Bito draaide goed weg bij haar tegenstander en schoot op doel. Schapelhouman liet wederom haar klasse zien en tikte de bal uit de kruising.Met nog ruim twaalf minuten op de klok besloot de trainer van Hovocubo dat er iets moest gebeuren. Er werd een speelster klaargestoomd om de rol als meevoetballende keepster te vervullen.Al snel kreeg Tamira van Heerwaarden hierdoor een goede kans, maar van dichtbij schoot zij de bal naast.De counter werd snel uitgevoerd en Jessie Prijs liet zien met haar snelheid onverslaanbaar te zijn. Haar voorzet werd door Marian Meijer diagonaal hard binnengeschoten; 5-0.Hovocubo deed halverwege de tweede helft toch wat terug. Een voorzet van Dyanne Bito kwam via de kluts voor de voeten van Tamira van Heerwaarden terecht. Zij wipte de bal over de doellijn; 5-1.Het antwoord bleef niet lang uit en wederom via een 1:2 tussen Esther van Toledo en Jessie Prijs scoorde Prijs de 6-1.De eindstand werd uiteindelijk 6-2. Een hoge voorzet van Bito werd ongelukkig door Meijer in eigen doel gewerkt.Al met al een goede wedstrijd van Drachtster Boys waarbij zij het publiek bij vlagen trakteerde op zeer aantrekkelijk en verzorgd voetbal.