Geen winnaar in tegenvallende Eenrum-Warffum

Op een voetbalveld waar goed voetbal absoluut onmogelijk was omdat het gras weer eensstond eindigde de streekderby tussen Eenrum en Warffum in een 1-1 gelijkspel. Een gezien het spelbeeld terechte eindstand omdat het als kijkspel matig duel absoluut geen winnaar verdiende.Voor Eenrum en Warffum begon het seizoen 2017-2018 zondagmiddag direct met een streekderby. Een streekderby aan het begin van een seizoen dat beide verenigingen als honderdjarige zullen afsluiten. Een jubileumjaar waarin Jaap van der Ploeg met Eenrum hoopt mee te doen om de prijzen. ,,Als Eenrum gaan we daar absoluut voor. Een hoge klassering is zeker ons streven maar of dat betekent dat je direct titelkandidaat bent moet allemaal nog blijken, aldus Van der Ploeg die tegen Warffum niet over de door werkzaamheden verhinderde Sybolt Lindenbergh kon beschikken. En verder was ook Ruben Garcia onvoldoende fit om als basisspeler te starten. Waar de Eenrumers op een sportief succes in het jubileumjaar hopen gold dat ook voor Warffum-trainer Simon Bos. ,,Daar gaan ook wij dit seizoen absoluut voor al zal het vandaag niet gemakkelijk worden om hier met drie punten weg te komen. We hebben namelijk maar een krappe selectie maar waar de neuzen gelukkig wel allemaal dezelfde kant opstaan. En ook vanuit het tweede team is er de bereidheid om het eerste elftal in geval van nood te helpen dus wat betreft zie ik het seizoen met vertrouwen tegemoet.” Toen alle formaliteiten vervuld waren kon scheidsrechter Jacob Cleveringa uit Baflo rond 14.00 uur het teken geven dat het duel tussen Eenrum en Warffum kon beginnen. Een duel dat op een grasmat werd gespeeld wat goed voetbal bij voorbaat onmogelijk maakte. De groene sprieten op het hoofdveld van de Eenrumers hadden namelijk een dusdanige lengte dat een normale balcirculatie absoluut onmogelijk was. Dat zorgde er mede voor dat er pas na tien minuten van een eerste echte mogelijkheid gesproken kon worden toen Patrik Pieterman namens Warffum alleen voor Eenrum-keeper Anton Brontsema opdook. In plaats van in een keer uit te halen controleerde de middenvelder de bal eerst nog waardoor Brontsema de gelegenheid kreeg om nog redding te brengen. Zeven minuten later was daar een tweede kans voor de gasten. Gert-Jan Dijkhuizen werd door een voorzet van Stefan van den Berg in stelling gebracht maar de halve omhaal van de Warffumer ging rakelings naast. De thuisclub kon daar in deze beginfase maar weinig tegenover zetten en moest in de twintigste minuut zelfs toestaan dat de gasten op een op dat moment verdiende voorsprong kwamen. Gert-Jan Dijkhuizen werd vanuit de defensie van Warffum goed de diepte in gestuurd. Dijkhuizen ging vervolgens alleen op doelman Brontsema af die de Warffumer binnen de beruchte lijnen licht toucheerde. Wat volgde was een strafschop voor Warffum en een gele kaart voor de doelman van Eenrum. Een gele kaart die ten onrechte werd gegeven door Cleveringa, die soms wat te ver van de situaties afstond en ook in sommige gevallen te tolerant was, omdat de regels op dat gebied sinds dit seizoen wat zijn veranderd. Teun Venhuizen was vervolgens de man die vanaf elf meter keurig raak wist te schieten:0-1. In de 28minuut was er een eerste echte kans voor Eenrum. Na een prima combinatie tussen Tim Spijk en Bodo Miedema kwam Roy Kamps in scoringspositie maar de Bedumer in ‘dienst ‘ van Eenrum zag zijn schot gekeerd worden door Marko Stoepker. In de 39minuut was daar een volgende kans voor de thuisploeg tegen een Warffum dat zijn zaakjes in de eerste helft verdedigend goed voor elkaar had. Toch kwam Eenrum op slag van rust toch nog naast Warffum. In de 45 minuut kwam de bal terecht bij Tim Spijk. De spits van de Eenrumers produceerde vervolgens een afzwaaier die naast leek te gaan. Maar als een duveltje uit een doosje was daar echter Roy Kamps die bij de tweede paal de bal langs een kansloze Marko Stoepker tikte: 1-1. Dit was ook direct de ruststand na een helft waarin Warffum qua strijdlust de bovenliggende partij was geweest. Voor de Eenrum-aanhang was dan ook een ding duidelijk. In de tweede helft moest er ook door hun favorieten meer strijd geleverd worden wilde men de drie punten in eigen huis houden. Direct na de rust was daar een kans voor de thuisploeg om op voorsprong te komen toen Roy Kamps vanaf twintig meter het Warffum-doel onder vuur mocht nemen. Het schot van Kamps ging echter naast maar wat nog minder voor de Eenrumers was dat hij geblesseerd raakte aan zijn bovenbeen. De ook als trainer van Niekerk actieve Kamps probeerde het vervolgens nog wel even maar moest zich in de 52minuut laten vervangen door Enrique Ruben Garcia. In de 65minuut kwam bij Warffum Gertjan Meijer binnen de lijnen als vervanger van Gijsbert Venhuizen. Meijer was nog maar net in het veld of hij werd op de linkervleugel door Siebrand Solinger in de luren gelegd. De aanvoerder van de Eenrumers kreeg daardoor een vrije doortocht richting Marko Stoepker die vroegtijdig naar de grond ging om een geslaagde doelpoging van Solinger te verijdelen. Een poging die door de harde kern van de Eenrum-aanhang van het nodige commentaar werd voorzien. Volgens de kenners langs de lijn had Solinger namelijk alle kans gehad om de bal over de op de grond liggende Stoepker tein plaats van de bal over de grond richting het Warffum-doel te schieten. Waar de Eenrumers steeds meer op jacht gingen naar een tweede treffer bleven ook de Warffumers loeren naar een mogelijkheid om tot scoren te komen. Vooral Gert-Jan Dijkhuizen brak een paar keer gevaarlijk door de defensie van de roodbaadjes waar het maar goed was dat Sigmar van der Tuuk zich goed herstelde van een wel heel erg matige eerste helft en Enrique Ruben Garcia prima inviel. Nadat in de 78minuut Jan Klinkhamer nog binnen de lijnen kwam voor de geblesseerd geraakte Gertjan Meijer waren er voor beide ploegen nog een paar kansen om aan de leiding te komen en waar die van Siebrand Solinger nog de grootste van was. In de 80minuut brak de aanvoerder van de thuisploeg weer eens door de defensie van de gasten. Alleen voor Stoepker leek Solinger te gaan scoren maar helaas voor de gastheren stond de paal succes in de weg. Zo bleef het in deze eerste streekderby van het seizoen in zondag 5D bij een 1-1 stand waar men bij zowel Eenrum als Warffum na afloop prima kon leven.Eenrum-Warffum: 1 -1(1-1).20. Venhuizen 0-1(str.), 45. Kamps 1-1.Scheidsrechter: J. Cleveringa (Baflo).Gele kaarten: Brontsema (Eenrum).Eenrum: Brontsema; Roelink, Smit, Nubé, Rijzinga; Solinger, Kamps(52. Ruben Garcia), Rutkowsky, Van der Tuuk; Miedema, Spijk(69. Bakker).Warffum: Stoepker; Zantingh, Gijsbert Venhuizen(65. Meijer, 78. Jan Klinkhamer), Bello, Teun Venhuizen; Pieterman, Kloosterhuis, Van den Berg, Roel Klinkhamer; Bartel Klinkhamer, Gert-Jan Dijkhuizen.