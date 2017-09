Ruime zege Noordpool op zwak VVT: 5-1.

Noordpool won zaterdag met ruime cijfers van een zwak opererende VVT uit Twijzelerheide. In eigen huis werd het 5-1 overwinning in een wedstrijd waarin de eerste twintig minuten van de wedstrijd al voldoende stof tot napraten gaven.Trainer Jur Smit had een paar, dat niet beschikbaar waren maar wat in de ogen van de Winsumer geen probleem mocht zijn. ,,Spelers die er niet zijn tellen vandaag niet. De jongens die er wel zijn moeten het doen en daar heb ik alle vertrouwen in,” aldus Smit die zag dat zijn ploeg al in de 7minuut op voorsprong kwam. Een prima aanval over meerdere schijven kwam op de rechtervleugel terecht bij Gijs Balkema. De rechterspits leek in eerste instantie niet voorbij Dennis de Roo te komen maar Balkema veroverde door goed doorzetten de bal terug. En niet veel later wist hij ook de zwak ingrijpende VVT-doelman Gerrit Hansma te passeren: 1-0.Vier minuten later was het weer raak voor de thuisploeg. Gijs Balkema ging op de rechtervleugel op avontuur. De rechterspits hield vervolgens het overzicht door de bal keurig terug te leggen op Martijs Delker. De, samen met Gijs Balkema en Vincent Zijlstra, van VV Winsum teruggekeerde spits joeg vervolgens de bal snoeihard in de linkerbovenhoek wat een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg betekende. Ondertussen had men aan de kant van VVT gezien dat wanneer men het frivool spelend Noordpool af wilde stoppen er andere middelen gezocht moesten worden. Dat zorgde dat de overtredingen steviger werden waarbij vooral Mark Bos en Richard Haan het moesten ontgelden. Overtredingen waar scheidsrechter Jan van Leeuwen overigens onvoldoende tegen optrad. Want er waren aanslagen bij die absoluut voor een rode kaart in aanmerking kwamen. Waar Richard Haan zich keurig rustig hield gold dat echter niet voor Mark Bos. De jonge aanvaller kraamde er op een gegeven moment zo veel onzin uit, waarbij scheldwoorden met de vreselijke ziekte als lijdend voorwerp niet werden geschuwd, dat hij op een gegeven moment vogelvrij was en bijna een compleet elftal Friezen achter zich aan kreeg. Er werd over en weer behoorlijk geschopt en geslagen zodat Van Leeuwen besloot om maar een einde aan het duel te maken. Een logische beslissing want niet alleen bij Mark Bos waren de stoppen redelijk doorgeslagen, ook aan de kant van de gasten waren een paar spelers het spoor volledig bijster. Nadat Mark Bos zelf zo verstandig was om het veld te verlaten, en werd vervangen door Damian Mos, keerde de rust weer terug. Daarop besloot de onpartijdige uit Stedum om het duel toch maar weer te vervolgen. Na dit incident keerde het frivole spel van wat de thuisploeg in de beginfase liet zien niet direct weer terug Maar in de 28minuut wist Noordpool zijn voorsprong toch weer verder uit te breiden. Slecht ingrijpen van centrale verdediger Jacob Hansma zorgde dat Stephano da Silva Piloto een vrije doortocht kreeg en even later de te laat zijn doel uitkomende Gerrit Hansma fraai passeerde: 3-0. Een minuut later stond het opeens 3-1 toen de defensie van de gastheren even niet goed stond op te letten en Liekele Vogt de bal fraai over keeper Gjaltema kopte. Vier minuten later was er echter weer een verschil van drie goals. Gijs Balkema brak door de verdediging van de gasten maar werd binnen de beruchte lijnen neergelegd door Alex Polders. Scheidsrechter van Leeuwen was vervolgens gedecideerd en wees direct naar de bekende stip. Aanvoerder Nick van den Berg nam vervolgens zijn verantwoordelijkheid en schoot de strafschop feilloos binnen: 4-1. Tot aan de rust gebeurde er vervolgens niets meer wat het benoemen waard was zodat alles en iedereen even kon napraten over een toch wel bizarre eerste helft. Aan het begin van de tweede helft bleek dat ook VVT het had begrepen. Want de Friezen hadden Johan de Vries in de kleedkamer achtergelaten. Een logische beslissing omdat De Vries in de eerste helft had laten zien dat ook bij hem het bekende lontje te kort of misschien wel helemaal niet aanwezig was. Verder bleek al snel dat Noordpool ook in de tweede helft niets van VVT te duchten zou hebben. Was er in de eerste bijna geen fatsoenlijke aanval van de Friezen geweest, aan het begin van de tweede helft was dat niet anders. Dat zorgde dat ook in de tweede helft het spel zich eigenlijk alleen maar op de helft van de ploeg uit Twijzelerheide afspeelde zodat meer goals voor de thuisploeg eigenlijk niet uit konden blijven. In de 52minuut was het dan ook alweer raak voor Noordpool. Nadat Richard Haan eerst nog een fraaie lob net naast zag gaan kwam er even later toch een wijziging in de score. Een afgeslagen aanval van Noordpool bracht de thuisploeg hernieuwd in balbezit toen Damian Mos de bal oppikte. Mos speelde vervolgens Gijs Balkema aan die direct het VVT-doel onder vuur nam en zag dat zijn schoot werd losgelaten door doelman Hansma. Voordat de keeper zich wist te herstellen was het de attent reagerende Nick van den Berg die Noordpool op een 5-1 voorsprong wist te brengen. Een voorsprong die nog veel groter had kunnen worden wanneer de geel/zwarten de kansen die men zich vanuit soms prima aanvallen creëerde beter had weten te benutten. Maar dat zat er in het verdere verloop van de tweede helft niet meer in omdat het jonge Noordpool toch wel even een ‘tikkie’ had meegekregen van de gebeurtenissen in de eerste helft. Gebeurtenissen die voor een duidelijke smet zorgden op een voetbalwedstrijd die voor de thuisploeg nog zo mooi begon, vond ook Jur Smit na afloop. ,,Laat even duidelijk zijn dat het gedrag van Mark niet goed te praten valt. Maar wanneer de scheidsrechter wat steviger was opgetreden tegen de overtredingen die er door VVT werden begaan was het niet zo geëscaleerd. Vandaar dat ik ook dik tevreden ben met deze overwinning want ondanks alles wat er in de eerste helft gebeurde heeft de ploeg met regelmaat prima aanvalsspel laten zien.”Noordpool-VVT: 5-1(4-1).7. Balkema 1-0, 11. Delker 2-0, 28. Da Silva Piloto 3-0, 29. Vogt 3- 1, 33. Van den Berg(str.), 52. Van den Berg.Scheidsrechter van Leeuwen(Stedum).Gele kaarten: Oost (Noordpool), Polders, Walda(VVT).Noordpool: Gjaltema; Oost, Zijlstra, Kooiman, Wijninga; Da Silva Piloto, Van den Berg, Haan; Bos(20. Mos), Delker(83.Blauw), Balkema(83.Shahini)VVT: Gerrit Hansma; Polders, Veenstra, Jacob Hansma, De Roo; Bosma, De Vries(46. De Bruin), Van der Veen, Liekele Vogt; Walda, Henk Jan de Vogt