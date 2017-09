Moeizame zege Eext

Eext heeft zondag een moeizame zege weten te behalen op Froombosch. In eigen huis werd het een 2-0 overwinning voor de Eextenaren die pas diep in de tweede helft twee keer wisten te scoren.Eext had direct vanaf het begin van de wedstrijd de touwtjes in handen maar verzuimde om daar qua het benutten van de kansen wat mee te doen. De mogelijkheden om op voorsprong te komen waren namelijk legio voor de thuisploeg. Een thuisploeg die vlak voor het rustsignaal ook nog eens door het oog van de naald kroop toen Froombosch uit een van zijn sporadische kansen bijna de 0- 1 wist te scoren. Gelukkig bleef die ellende Eext bespaard zodat de rust aanbrak met een 0-0 stand op het scorebord. Na de pauze bleef de thuisploeg de bovenliggende partij en kwam het na ruim een kwartier in de tweede helft op een 1-0 voorsprong door een goal van Bart Kuik. Een treffer wat er voor zorgde dat Froombosch wat meer aanvallende aspiraties liet zien zodat er wat meer ruimte voor Eext kwam. Dat zorgde dan ook voor een tweede treffer voor de gastheren en die op naam kwam van Bart Spieringhs en wat Eext uiteindelijk een 2-0 zege opleverde. Een zege die maar moeizaam tot stand kwam vond Jack Lammerts. ,, We hadden voor de rust al voor moeten staan. Tot aan het zestienmetergebied ging het prima. Maar qua eindpasses en kansen voor het doel leek het nergens op.”