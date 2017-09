Magere overwinning Tynaarlo

Tynaarlo wist zijn seizoensouverture winnend af te sluiten. In Groningen werd op het kunstgras van Corpus den Hoorn een 0-2 zege geboekt op de zondagtak van Groen Geel.In de eerste helft waren de betere kansen direct voor Tynaarlo maar gescoord werd er nog niet. Doordat ook de thuisploeg niet tot scoren wist te komen stond er na de eerste helft nog steeds een 0-0 stand op het scorebord. Een stand waar na ongeveer een kwartier in de tweede helft verandering in kwam toen Marcel Drent voor Tynaarlo raak wist te schieten. Toen niet veel later Mike Koops de stand op 0-2 bracht was er vervolgens maar weinig meer aan de hand voor de formatie van trainer Jan Hollander. De thuisploeg probeerde nog wel om wat aan de achterstand te doen maar Tynaarlo had ook in verdedigend opzicht zijn zaakjes goed voor elkaar zodat er na negentig minuten nog steeds een 0-2 eindstand op het scorebord stond. Een einstand die Tynaarlo-trainer Jan Hollander wat aan de magere kant vond. ,,We waren nog niet scherp genoeg in het afmaken van onze kansen. Dat was jammer want een overwinning met bijvoorbeeld 5-0 had een beter beeld van het krachtsverschil gegeven.”