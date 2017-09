VAKO deelt punten met Wildervank

VAKO speelde zondagmiddag in zijn eerste competitieduel van het seizoen 2017-2018 gelijk. In en tegen Wildervank werd het 2-2 in een wedstrijd waar er voor de Vriezenaren meer in had gezeten.Voor VAKO begon de zondagmiddag in Wildervank prima want al in de 7minuut scoorde Rob Liewes met een fraai afstandsschot de 0- 1. Deze vroege voorsprong zorgde direct dat VAKO de wedstrijd onder controle kreeg tegen een thuisploeg die geen raad wist met het prima spel van VAKO. Dat zorgde dat er na vijfenveertig minuten nog steeds een 0- 1 stand op het scorebord stond. In de tweede helft verloor de ploeg van Marcel Poll vervolgens de grip op de wedstrijd. De thuisploeg kwam nu wat meer tot aanvallende acties wat zorgde dat er in de 60minuut een 1 1 stand op het scorebord kwam te staan. Maar het werd nog vervelender voor de gasten want in de tachtigste minuut kwam Wildervank op een 2- 1 voorsprong die in de 88minuut nog steeds op het scorebord stond. Maar een minuut later kwam VAKO, door een doelpunt van Roy de Bruin, toch nog op 2-2. Een stand wat niet veel later ook de eindstand werd en waar Marcel Poll na afloop wel mee kon leven. ,, In de eerste helft hadden we Wildervank volledig in de tang en hadden we meer moeten scoren. In de tweede helft kregen we het daardoor stukken lastiger en mogen we uiteindelijk tevreden zijn met een punt.”