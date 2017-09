Geflatteerde nederlaag FC LEO

FC LEO is het seizoen begonnen met een nederlaag. In eigen huis werd er namelijk met 1-4 van Holwierde verloren.FC LEO en Holwierde creëerden in de eerste helft maar weinig mogelijkheden om de openingstreffer op het scorebord te krijgen. Zo was de enige echte grote kans voor de Leensters toen Frank Veenwijk door Rowan Rozema in stelling werd gebracht. Helaas voor de thuisploeg wist Veenwijk deze mogelijkheid echter niet te verzilveren. Ook Holwierde kreeg in de eerste helft een paar mogelijkheden. Mogelijkheden die vooral voortkwamen uit standaardsituaties maar die de defensie van de Leensters niet echt in grote problemen bracht. Dat zorgde dan ook voor een 0-0 stand na vijfenveertig minuten in een tot dan matig duel.Direct na de pauze ging het echter fout voor de gastheren want bijna vanaf de aftrap kwamen de bezoekers op 0-1 door een doelpunt van Yirsan Bouwman. Niet veel later stond het, door een treffer van Koen Tuil, zelfs 0-2 in Leens. Een communicatiefout tussen doelman Marco Wichers en Jeroen Batema zorgde voor deze tweede treffer van Holwierde en wist FC LEO dat het nog meer in de achtervolging moest. Rond de zeventigste minuut kwamen de Leensters terug in de wedstrijd. Na een handsbal ging de bal op de stip en was het Rowan Rozema die de stand op 1-2 bracht. De formatie van Erwin Molog ging vervolgens volle bak op jacht naar in eerste instantie de gelijkmakende 2-2. Iets waar men ook in scheen te slagen toen bijna alles en iedereen in Leens zag dat er in het strafschopgebied van Holwierde een stevige overtreding werd gemaakt. Maar de arbiter van dienst zag er als enige geen strafschop in zodat er geen tweede penalty voor de Leensters volgde. Een strafschop die er in de 83minuut wel kwam voor Holwierde toen Mike Kraan in het zestienmetergebied van de thuisclub werd aangetikt. De bal ging vervolgens op de op de stip en even later was het Robert Veenhuis die de stand op 1-3 bracht. In de resterende zeven minuten probeerde FC LEO nog wel om een wijziging in de stand aan te brengen maar uiteindelijk was het Holwierde dat nog een keer wist te scoren waardoor, volgens FC LEO-trainer Erwin Molog, de thuisploeg op een geflatteerde 1-4 nederlaag werd getrakteerd. ,,We hebben verloren door persoonlijke fouten en een niet gegeven strafschop wat de stand op 2-2 had kunnen brengen. En dan had ik het nog moeten zien dat we hadden verloren.”