Sneu verlies Corenos

Corenos verloor zijn eerste wedstrijd van het seizoen nipt van GEO. In Garmerwolde werd het door een in de 74minuut benutte strafschop uiteindelijk 1-0 voor de thuisploeg.Met een verjongde selectie, er werden voor aanvang van dit seizoen vier jeugdspelers uit O-17 naar de eerste selectie overgeheveld, ging Corenos in Garmerwolde vol voor de winst. Al in de eerste helft kwamen er de nodige kansen voor de bezoekers die echter zagen dat ook de thuisploeg zich wat mogelijkheden wist te creëren. Dat zorgde dan ook voor een gelijk opgaande eerste helft waarin door beide teams echter niet werd gescoord. Na de rust kwam daar in eerste instantie ook geen verandering in hoewel Nico de Vries en Lars Baar dicht bij de openingstreffer waren. In de 74minuut kwam GEO vervolgens op voorsprong. De onpartijdige had een overtreding in het strafschopgebied van Corenos gezien zodat de bal op de stip kwam te liggen. Vanaf elf meter was het vervolgens Tim van de Belt die voor de thuisploeg raak wist te schieten: 1-0. Corenos gooide vervolgens alles op de aanval om toch minimaal een punt uit het vuur te slepen maar ondanks dat het nog een paar dotten van kansen kreeg bleef het 1-0 en keerde Corenos met lege handen huiswaarts. Iets wat volgens teamleider Frits Meeuwes niet nodig was geweest. ,,Qua kansenverhouding was een gelijkspel terecht geweest. Maar het zijn nog steeds de doelpunten die tellen waardoor het voor ons helaas een jammerlijke nederlaag werd.”