Noordwolde fors onderuit

Noordwolde beleefde zaterdag een wel heel erg beroerde seizoensopening. In eigen huis werd er namelijk met maar liefst 1-6 van promovendus Mamio verloren.Noordwolde eindigde vorig seizoen op een derde plaats in de competitie en was dus op voorhand favoriet in het thuisduel tegen promovendus Mamio. Een favorietenrol die Noordwolde echter totaal niet waar wist te maken. Al in de 15minuut kwamen de gasten uit Groningen op een 0-1 voorsprong. Dat zorgde dat Noordwolde al direct in de achtervolging moest waar het echter geen raad mee wist. Het spel van de thuisploeg was daarvoor te pover tegen een Mamio dat nog voor de rust op 0-2 kwam. Na de pauze werd het allemaal niet veel beter bij de geelhemden. Het bleef, zeker voor de neutrale toeschouwer, een uitermate povere wedstrijd van de formatie van trainer Bennie de Jong. Een De Jong die zag dat zijn ploeg door een opeenstapeling van persoonlijke fouten na zeventig minuten zelfs tegen een achterstand van 0-4 aankeek. In de 74minuut wist Noordwolde via Antonie Buist nog wel terug te komen tot 1-4 maar in de slotfase wist ook Mamio nog twee keer te scoren. Dat zorgde dat het een voor Noordwolde wel heel erg ontluisterende seizoensouverture werd. ,,Het was echt heel pover wat wij hebben laten zien. We maakten teveel persoonlijke fouten die door Mamio prima werden afgestraft,” was na afloop het korte en bondig commentaar van Bennie de Jong.