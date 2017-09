Marum pakt eerste driepunter in land van Greate Pier!

De competitie 2017-2018 begon zaterdag voor de sv Marum met een uitwedstrijd in Oosterwolde tegen de Griffioen.Even voor de helderheid beste lezer U bent een vakkundig wedstrijd verslag gewoon van clubman in hart en nieren Arend van der Meulen, Alo voor intimi. Momenteel vertoeft Arend in inspiratie Walhalla Lisboa om topschrijffit aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen. Hij verzoekt dan ook enige clementie de eerste twee wedstrijden dat hij nog geen schrijf acte de présence kan geven. Hij heeft mij, misschien herinnert U zich mij uit een grijs verleden ( De Reporter) nog, gevraagd om de honneurs zo goed en zo kwaad als het gaat 2 potjes waar te nemen. Onder het genot van een lekker portje en een met luchtige schrijfkunst gevulde pen probeer ik me in te leven en een verslag aan de PC toe te vertrouwen. Helaas geen programmablad dus geen voorinformatie over de tegenstander behalve dat we weten dat Jan Timmer de trainer is. Kader van Marum met trainer Jan Mulder, Gert Groefsema, Johan Oldewarris en laatstelijk toegevoegd Anne Drive Boekema zijn er klaar voor na een mooie voorbereiding. De eerste schermutselingen zijn dat we twee aftastende gepromoveerde ploegen zien die ietwat gespannen de wedstrijd in gaan. Veel hoge lange ballen, moeilijk te verwerken voor de aangespeelde spitsen. Ook pittige duels waar m.n. de Friese ploegen om bekend staan in ieder geval meer dan de ‘Grunningse’ ploegen. Een eerste kansje voor Marum pakt de vanmiddag gretige en zeer hardwerkende Marc Oldewarris. Bij Marum heersen achterin Daan Assink en Derk Veenstra met vrouwen en kinderen eerst strategie. We kunnen goed voetballen maar het lef ontbreekt een beetje lijkt het. Frank Terpstra lijkt de linksback plek definitief op te eisen als we zien hoe hij vandaag speelt, foutloos en zeer geconcentreerd met veel voorwaartse impulsen. Eerst kans Marum met een kopbal van Jordy Swieringa die net naast gaat. We noteren minuut 27. Dan gaat Ralph Oosterhof naar de kant, hij werkt hard, is erg jong en komt terug van een zware blessure. Tijd heeft hij nodig maar ik ben ervan overtuigd dat hij straks belangrijk gaat worden voor dit team. Martijn Kuiper komt binnen de lijnen en laat zien dat hij moet spelen, gretig, gedreven. Johan Douma wint de een op een met de nr.10 van de Griffioen. Frank Terpstra wordt neergelegd, geel voor nr.4 van Griffioen, vrije Marum bal die bij jongeling Youri Schuiling aankomt die op techniek zich ontdoet van een tegenstander en de bal voor slingert. De afgeslagen bal komt voor de voeten van Martijn Kuiper die zeer beheerst binnenkant voet de bal achter een tegenstander laat vertrekken naar de tweede paal waar de Griffioense keeper kansloos is. 0-1 staat op de teller nu en het spel golft op en neer maar de bal is veel te veel van de grond waardoor goed voetbal er niet genoeg uitkomt. Martijn Kuiper schiet onder het toeziend oog van de altijd trouwe supporters Opa en Oma Braldts nog een keer op doel van de tegenstander, de keeper pakt en meteen fluit de arbiter van dienst voor de misschien inspirerende thee. Bakje Colombia, even het gokje checken, even keuvelen met een aantal van de talrijke Marum supporters en weer vitamine D absorberen alsof we ons in Lisboa wanen. We schieten weer gretig uit de startblokken met het eerste kansje voor Marc Oldewarris na goed doorzetten. Griffioen pakt meer aandeel nu en forceert naar een doelpunt. De wedstrijd wordt omdat de energie tank ook minder gevuld raakt opener. Een voorzet van Martijn Kuiper komt bij de tweede paal bij Youri Schuiling die een teenlengte tekort komt. Jorrit Jonkman valt nu in voor Youri. Uit een voorzet van de kleine terriër Jeroen Boekema schieten Marc Oldewarris en Jorrit Jonkman op het vijandelijke doel maar geen resultaat. De omschakeling noopt Derk Veenstra tot een redding voor Douma, Marum moet de concentratie duidelijk even aanscherpen. Rogier van der Ploeg valt goed in voor de moegestreden Marc Oldewarris, Marum speelt met de gedachte safe is belangrijker dan 0-2 want een driepunter in de eerste pot is lekker. Griffioen wil wel maar kan niet echt een vuist maken. Uiteindelijk is de winst terecht na een sportieve pot met voetbal wat beter kan misschien maar de tweede klasse is weer wat anders dan de derde klasse hebben we vandaag al gezien. De stabiliteitsduels waren oké vandaag, de werklust zeker, het voetbal kan beter als de ploeg erin slaagt de bal B.V. meer aan de grond te houden. Greate Pier is ons vandaag gunstig gezind de eerste drie punten zijn binnen en dat is altijd lekker. We gaan even in retraite alsof we ons Alo in Lisboa wanen, het zonnetje inspireert enorm op de Marumse Ramblas del Bierros. Hier vloeit o.a. de schrijfinspiratie en de rest plezierig en rijkelijk. Volgende week op het vertrouwde Marumnello. Marum-Hardegarijp.Aanvang 14.30 uur. Er zijn kaarten...............! U hoort nog een keer van mij, Was getekend, De Reporter.