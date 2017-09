Oosterparkers 2 wint moeizaam van Stadspark 4

Na weken van training en met een gezonde portie spanning stond gisteren de eerste competitiewedstrijd op het programma tegen Stadspark. Met een nagenoeg complete selectie traden de mannen van leider Setz aan op een zonovergoten Sportpark Kardinge. In een rommelige wedstrijd werden de drie punten met het mes tussen de tanden thuis gehouden. Het werd 2-1.Aan het begin van de competitie is het altijd moeilijk in te schatten wie nou de betere ploegen zijn en wie de rode lantaarndragers gaan worden. Na de wedstrijd was iedereen er unaniem over eens dat Stadspark absoluut tot de eerste categorie behoorde. Oosterparkers probeerde uit te gaan van zijn eigen voetballende kwaliteiten, maar schuwde de duels zeker niet. In het eerste gedeelte ging de bal goed rond, maar Stadspark zat er vooral op het middenveld bovenop. Hierdoor kwam het gewenste voetballende aspect niet echt tot uiting. Toch kwam de thuisploeg na 20 minuten spelen voor het eerste op het scorebord. Rechtsback Sander Blaauw werd na een goede actie op twintig meter van het doel onderuit gehaald. Specialist Ewout Bleker meldde zich en draaide de bal scherp in bij de tweede paal. De bal werd door iedereen en alles gemist en draaide binnenkant paal het doel in, 1-0. Opluchting, aangezien Oosterparkers onder druk stond. De bezoekers waren er al meerdere malen goed door gekomen, maar de eindpass was niet scherp. Meerdere afstandsschoten gingen ook over het doel van keeper Peters. Een uitstekend fluitende scheidsrechter Tiebackx liet de beide ploegen drinkpauzes houden, iets wat broodnodig was. De zon was voor beide ploegen een vijand. Na 35 minuten werd de voorsprong uitgebreid. Een steekbal op Martin Buurlage leek buitenspel, maar de grensrechter hield de vlag naar beneden. De rappe spits was eerder bij de bal dan de keeper en wipte de bal subtiel over de keeper heen, 2-0. Hierna kwam de wedstrijd in evenwicht en waren er weinig grote kansen te noteren in de resterende minuten.De reserve 4klasse staat toe dat je onbeperkt mag door wisselen en hier werd ook gretig gebruikt van gemaakt door Oosterparkers. Op dit moment nog ideaal, aangezien het conditioneel nog niet is waar het moet zijn. Vooral conditioneel waren de bezoekers beter en dat liet zich vooral in de tweede helft gelden. Oosterparkers bleef maar wisselen, waardoor het automatisch ook moeilijker wordt om op elkaar ingespeeld te raken. De bezoekers werden sterker en sterker en kwamen steeds vaker in het doel van keeper Peters. Deze zou in de tweede helft meerdere malen een heldenrol vertolken. Meerdere corners en hoge ballen waren resoluut voor hem. Stadspark bleef druk zetten en dit leidde na 70 minuten tot de verdiende aansluitingstreffer. Centrale verdediger Wezeman wilde voetballend onder de druk uitkomen, maar verloor de bal aan een fel doorjagende ‘Stadsparker’. Hierdoor stond de gehele achterste linie van Oosterparkers op het verkeerde been en met een splijtende steekbal doemde de spits van Stadspark voor Peters op. Met een bekeken schot bracht hij de spanning terug in de wedstrijd, 2-1. In het laatste bedrijf was de koek wel een beetje op bij Oosterparkers en kwam het aan op wilskracht. Stadspark probeerde de gelijkmaker te noteren, maar meerdere schoten gingen over. Sluitpost Peters haalde hierna nog twee zeker lijkende goals van de doellijn met katachtige reddingen. Na 93 minuten voetbal vond scheidsrechter Tiebackx het wel welletjes en mogen de mannen van leider Setz de eerste drie punten van het seizoen noteren. Zwaarbevochten, ietwat gelukkig, maar we zijn er niet minder blij mee.Volgende week volgt de eerste en enige uitwedstrijd buiten de stad. Oosterparkers gaat op bezoek bij HS’88, dat zijn eerste wedstrijd met 5-1 verloor van Mamio.