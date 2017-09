EKC dames openen competitie met nederlaag

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) openden zaterdag 23 september de competitie met een thuiswedstrijd in Eenrum tegen de dames van promovendus Helpman uit Groningen.In de eerste helft speelde Helpman feller en gemakkelijker dan EKC. De speelsters vonden elkaar beter terwijl dit bij EKC allemaal wat stroever liep. De betere kansen waren dan ook voor Helpman maar mede door ingrijpen van keepster Nicky Bos wisten de stadjers hiermee niets te doen. Echter ook EKC wist geen bres te slaan in de Helpman-defensie ondanks enkele mogelijkheden. Zo liep Marjon Bos vast, zag Emma Postma haar inzet gestopt en schoot zus Rebecca Postma de bal naast. Helpman had het overwicht en nam voor de rust dan ook een voorsprong zij het op een gelukkige wijze. Een afstandsschot in de 43e minuut zeilde net over keepster Bos in het doel: 0-1. Dit bleef het tot de rust.Ook na de rust was het Helpman dat het initiatief weer naar zich toe trok. Het kwam feller uit de startblokken maar wist dit vooreerst niet in daden om te zetten. Ook de thuisploeg zocht een opening maar vond deze vooralsnog – mede door onrustig spel – ook niet. Toch gelukte het EKC om in de 58e minuut langszij te komen. Na een aanval over links belandde de bal via een Helpman-speelster bij Sarah Rijzinga die via de – voor haar – linkerpaal de 1-1 binnen schoot. Nu wilde EKC meer en zette ook aan. Een minuut later stuitte Rijzinga op de Helpman-keepster. In de 60e minuut werd verdedigster Janneke Rietema gewisseld voor aanvalster Michelle Koster. EKC ging nog meer op de aanval spelen en wat later was het Janet Toonder die na een pass van Sarah Rijzinga over schoot. Het leek of Helpman wat inzakte waardoor EKC kansen rook. In de 68e minuut vervloog deze hoop min of meer toen Helpman door communicatiemisverstanden in de EKC-defensie ineens op 1-2 kwam. Nu moest EKC nog meer komen en Helpman profiteerde door in de 71e minuut na een goede voorzet de 1-3 binnen te schieten. Hierna kwam Helpman weer meer opzetten. Gretha Annema werd in de 78e minuut gewisseld voor Marije Roelink. Helpman kwam er niet meer door maar ook EKC gelukte het niet meer om de stand in haar voordeel te wijzigen zodat zij de eerste competitiewedstrijd met een 1-3 nederlaag afsloot. Komende zaterdag gaat het naar Dokkum voor de wedstrijd tegen CSV Be Quick Dokkum, aanvang 15.00 uur.EKC – Helpman 1-3 (0-1). 43. Helpman 0-1; 58. Sarah Rijzinga 1-1; 68. Helpman 1-2; 71. Helpman 1-3.Scheidsrechter: D. Meijer (Eenrum)EKC: Nicky Bos, Janneke Rietema, Janet Toonder, Emma Postma, Nicky Knol, Gretha Annema, Michelle Koster, Loes Korhorn, Marije Roelink, Suzanne Bergstra, Marjon Bos, Sarah Rijzinga, Wendy Reitsma, Rebecca Postma.