Drachtster Boys maakt geen fout tegen Reiger Boys

Vrijdag 22 september werd de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gespeeld tussen Drachtster Boys en Reiger Boys.Drachtster Boys trapte af en nam gelijk het initiatief. Reiger Boys, dat dit seizoen met een zeer jong team aan het seizoen is begonnen, startte de wedstrijd voorzichtig. Ze zakten ver in en wachtten geduldig af.Dat deze strategie effectief was, bleek al na drie minuten. Aan de zijlijn veroverde Lotte Bijl de bal en schoot van afstand hard op doel. In de korte hoek liet Kim Schapelhouman zich verrassen, waardoor de ploeg uit Heerhugowaard al vroeg op voorsprong kwam; 0-1.Het spel golfde hierna snel op en neer.Na twaalf minuten was het dan toch raak. Een knappe lobpass van Esther van Toledo op Jessie Prijs werd door laatstgenoemde goed gecontroleerd en beheerst onder keepster Reus geschoven; 1-1.Zes minuten voor tijd was het Reiger Boys dat liet zien zeer effectief te kunnen counteren. Chantal Hendriksen veroverde de bal en bracht door een snelle pass Anika Schulte in stelling. Zij schoot de bal beheerst in de hoek; 1-2.Een minuut later deed Drachtster Boys wat terug. Esther van Toledo gaf een goede voorzet op Anita Vellema. Vellema miste echter de bal, waardoor de bal voor de voeten van Marian Meijer terecht kwam. Van dichtbij passeerde zij Reus; 2-2.Meijer zette de thuisploeg vlak voor rust ook op voorsprong. Haar eerste schot werd gepareerd door keepster Reus, maar de rebound was een simpele prooi voor Meijer; 3-2.Na rust werd door beide ploegen de controle meer opgezocht.De afstandsschoten van Jessie Prijs en Esther van Toledo gingen naast en in de handen van Reus.Acht minuten voor tijd was het wel raak. Een goed uitgevoerde corner werd door Tjitske Sikma breed gelegd op Esther van Toledo, die de bal hard in de hoek schoot; 4-2.Lang leek het erop dat dit ook de eindstand zou worden.Het slotakkoord was echter nog voor Esther van Toledo. Na goed druk te zetten veroverde zij de bal. Zij verraste haar tegenstandster Brand met en schijnschot en kon vervolgens eenvoudig de 5-2 eindstand binnenschieten.Na een moeizaam begin van de wedstrijd, kon Drachtster Boys dus met de nodige veerkracht laten zien zichzelf te kunnen herpakken en sleepte zo de overwinning over de streep.