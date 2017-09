SV Bedum maakt gehakt van Forward

Een bij vlagen weergaloze Nigel Bakker, een aan zijn tweede jeugd bezig zijnde Jake Smit, drie goals van de van een blessure teruggekeerde Richard de Boer en een groot gedeelte van de wedstrijd neerplenzende regen waren zaterdagmiddag de belangrijkste ingrediënten in het bekerduel tussen SV Bedum en een onthutsend zwakke Forward. Een duel dat door de duidelijk aan een aan klantenbinding werkende thuisploeg met 8-1 werd gewonnen maar die gezien het aantal kansen eigenlijk in een overwinning met dubbele cijfers had moeten eindigen.SV Bedum-trainer Remy van der Wal had ten opzichte van het duel van een week eerder tegen VV Winsum voor het bekerduel tegen Forward een aantal wijzigingen in zijn ploeg doorgevoerd. Zo stond Bas Helder deze wedstrijd onder de lat bij de Bedumers en bleven Bart Apotheker en Frank Roorda licht geblesseerd aan de kant. Dat zorgde dat George Deuling en Hakim Agdach in de basiself verschenen waarin ook Richard de Boer zijn opwachting maakte. De routinier aan de kant van de Bedumers was na blessureleed op de weg terug en dat zorgde dat ook Stijn Hekstra op de bank moest beginnen.In de plenzende regen begonnen SV Bedum en Forward zaterdagmiddag om 17.00 uur aan hun derde poulewedstrijd in het bekertoernooi waarin er voor beide niets meer op het spel stond. De thuisploeg had zich door zeges op Broekster Boys en Winsum al voor de volgende ronde weten te plaatsen en de studentenclub uit Groningen had zijn twee eerdere duels verloren en waren al uitgeschakeld. Dat gegeven zorgde dat het duel zaterdagmiddag op het kletsnatte, en daardoor prima bespeelbare, kunstgras in Bedum niet echt op gang wilde komen. De thuisploeg was duidelijk de bovenliggende partij en creëerde zich ook wel wat kansjes maar tot echt spraakmakende acties leidde dat niet. Daardoor duurde het tot de 25minuut voordat er voor de onder de paraplu’s verstopte SV Bedum-aanhang eindelijk wat te juichen viel. Vanaf de rechtervleugel mocht Jake Smit een corner nemen. Een corner die keurig terechtkwam bij Nigel Bakker die vervolgens Forward-keeper Penders met een geplaatste kopbal kansloos liet: 1-0. Twee minuten later stond het echter weer gelijk toen de thuisploeg niet stond op te letten. Peter Mulder kreeg daardoor een bijna vrije doortocht en schoot vervolgens de bal beheerst achter doelman Helder: 1-1. Weer drie minuten kwamen de mannen van Remy van der Wal op een hernieuwde voorsprong. Op de linkervleugel verrichtte Nick Boelhouwer het voorbereidend werk en stelde Nigel Bakker in staat om de stand op 2-1 te brengen. Nog voor de rust nam SV Bedum nog verder afstand van de bezoekers. In de 39minuut slalomde Nigel Bakker langs de verdedigers van de gasten al waren het pionnetjes op een trainingsveld. Hetliet weer eens zijn klasse zien door na zijn prachtige actie ook nog eens het overzicht te bewaren door Richard de Boer een niet te missen kans op een presenteerblaadje te geven. Een kans waar de middenvelder wel raad mee wist: 3-1. Nog voor de pauze scoorde de thuisploeg ook nog een vierde treffer. Een treffer die weer op naam van Richard de Boer kwam. Vanaf de rechtervleugel mocht Jake Smit, zaterdagmiddag in een geweldige vorm stekend, een vrije trap nemen. Smit trapte de bal richting de tweede paal waar George Deuling de bal goed terugkopte op Richard de Boer die met een droge knal doelman Penders kansloos liet: 4-1.Na de pauze kwam aan de kant van de Bedumers Stijn Hekstra in de ploeg voor Hakim Agdach en zag Forward-coach Bennie de Jong, die pas tegen 17.00 uur in Bedum arriveerde omdat hij eerst verplichtingen bij Noordwolde had, geen reden om een wijziging door te voeren. Nadat doelman Helder eerst nog een gele kaart had gekregen van een uitstekend fluitende arbiter Van Werkhoven omdat hij Peter Mulder ondersteboven liep zorgde Richard de Boer er in de 55minuut voor dat er een 5-1 stand op het scorebord kwam te staan. Een dieptepass van Jordy van Haag bracht Jake Smit in balbezit. Wat volgende was een prima pass op Richard de Boer die even later zijn derde treffer van de middag achter doelman Penders prikte. Dat was ook direct een van de laatste wapenfeiten van de prima spelende routinier want in de 63minuut mocht hij naar de kant komen en kwam voor hem in de plaats kwam Anne-Jits Sijbesma binnen de lijnen. In de 70minuut was daar opeens een goal van Stijn Hekstra waar de maker zelf nog het meeste door werd verrast. Hekstra kwam even over de middenlijn in balbezit en stoomde nog enkele meters op. Wat volgde was een pass richting de tweede paal die onderweg echter veranderde in een schot richting de verre hoek waar doelman Penders volslagen kansloos op was: 6-1. Groot was vervolgens de vreugde aan de kant van de paarshemden want uit de reacties bleek duidelijk dat Hekstra niet het type is dat wekelijks bij de doelpuntenmakers te vinden is. Waar de goal van Stijn Hekstra er al eentje uit de categorie fraai was werd deze in de 82minuut overtroffen door een doelpunt van Jake Smit. De aanvaller, die het plezier in het voetballen weer helemaal heeft teruggevonden en werkelijk overal op het veld te vinden was, pikte een afgeslagen aanval goed op en joeg vanaf zeker twintig meter de bal in een vloeiende beweging snoeihard achter doelman Penders. Deze zevende Bedumer treffer zorgde dat er vervolgens voorzichtig aan de dubbele cijfers werd gedacht. Iets wat geen vreemde gedachte was want de studenten lieten in niets zien dat ook zij het komend seizoen op tweede klasse niveau actief zullen zijn. Na doelpunt nummer zeven kwam in de 83minuut doelpunt nummer acht tot stand. Een goal die werd gescoord door invaller Anne- Jits Sijbesma. In de nog resterende minuten kregen de paarshemden nog voldoende mogelijkheden op een of meerdere treffers maar Matthijs Loer en Nick Boelhouwer hadden bepaald geen geluk in de afwerking. Dat zorgde dat het duel uiteindelijk eindigde in een 8-1 overwinning voor de thuisploeg waar Remy van der Wal na afloop tevreden mee was. ,,Ook vandaag hebben we weer mooie dingen gezien en dat stemt tot tevredenheid. En verder geeft het de ploeg het nodige vertrouwen richting de start van het seizoen. En er zijn ook nog eens jongens op de weg terug van blessures zodat wij als staf voldoende te kiezen waar het gaat om tot de juiste basiself te komen. Dus wat dat betreft ben ik blij dat het seizoen volgende week echt begint.”SV Bedum-Forward: 8-1(4-1)25. Bakker 1-0, 27. Mulder 1-1, 30.Bakker 2-1, 39. De Boer 3-1, 42. De Boer 4-1, 55. De Boer 5-1, 70. Hekstra 6-1, 82. Smit 7-1, 83. Sijbesma 8-1Scheidsrechter: R van Werkhoven (Groningen)Gele kaart: Helder( SV Bedum)SV Bedum: Helder; Agdach(46. Hekstra), Van Haag, Oostmeijer, Mertens; Stolwijk, De Boer(63. Sijbesma), Boelhouwer, Bakker; Smit, Deuling(72. Loer),Forward: Penders; Verweij, Stibbe, Elia, Koster; Ten Cate, Miedema, Donkerbroek, Meester; Pompbak, Mulder.