SV Bedum JO19-1 bekert door

Op zaterdag 16 september speelde de JO19-1 selectie van SV Bedum de derde bekerwedstrijd van het seizoen 2017-2018. Na een 7-0 overwinning op HFC JO19 en een 3-2 overwinning op Helpman JO19 mocht de selectie van trainer Jelmer Meinardi, assistent Bas Helder en leider Rian Arends het in de laatste bekerwedstrijd van de poulefase opnemen tegen Velocitas JO19 op sportpark Stadspark.Selectie SV Bedum JO19: Jordy Haveman, Stijn Arends, Robin ten Kate, Luc Kuiper ©, Iwan van der Tuin, Stephan Mangoendirjo, Jelle Loonstra, Stef Klugkist, Djen Bakker, Rik Smit, Mark Kruizinga, Maurits Schmidt, Tom Hofman, Tim StaalAfwezig: Julian Walraven (A2), Ard Jan van der Giezen, Euvertson MartisAl vroeg in de morgen werden tassen vol boodschappen naar ’t korfke gebracht. Vandaag startte het A1 team met een ontbijt. Spelers Tom, Maurits en Stef hadden de organisatie in handen. Rond 12:00 u. kwam de spelersgroep en staf binnen en werd de tafel gedekt. Keurig georganiseerd, lekker en goed voor de teambuilding. Aan het einde met z’n allen opruimen om vervolgens met het gehele team de wedstrijd van de A2 selectie te bekijken. Een mooie start van de dag!Gelukkig werd er ook gevoetbald. Vandaag stond de derde bekerwedstrijd tegen Velocitas JO19 op het programma. Na een goede voorbereiding klonk om 14:00 het eerste fluitsignaal. De eerste grote kans was voor Velocitas. De snelle linksbuiten brak door – gaf voor – maar keeper Jordy kon het schot van de spits tegenhouden en verwerken tot een corner. Hierna zette Bedum aan om de 1goal in de wedstrijd te maken. Na 21 minuten wist Stef Klugkist het net te raken. De 18 jarige Bedumer schoot een terugrollende bal van een meter of 20 met de binnenkant van de voet hard tegen de touwen. Bedum JO19 zette hierna aan om de 2-0 te maken, maar deze bleef uit. Vlak voor de rust wist tegenstander Velocitas wel te scoren. In de opbouw verloren de Bedumers de bal waarna een buienspeler alleen voor keeper Jordy kwam te staan en beheerst binnen schoot. Hierna volgde direct het laatste fluitsignaal. Tijd voor de rust.Bedum JO19 keerde sterk terug uit de kleedkamer. Aanvaller Rick Smit scoorde in de 49minuut. Na mooi combinatiespel volgende een knap schot in de verre hoek. Hierna scoorde Tim Staal uit een vrije trap in de 68minuut de 1-3. Bedum bleef hierna aanzetten en raakte nog een aantal keer de lat en keeper. Helaas lukte het niet om de 4goal te maken en de marge te vergroten. Tegenstander Velocitas wist nog wel een 2goal te maken. Hiermee werd de eindstand bepaald op 3-2 voor de Bedumers.SV Bedum JO19-1 bedankt het publiek en tegenstander Velocitas voor de wedstrijd. We zijn door in de beker met 9 punten uit 3 wedstrijden. We kijken uit naar het vervolg in de knock-out fase en zijn benieuwd naar de loting. Zaterdag aanstaande speelt SV Bedum JO19-1 de eerste competitie wedstrijd thuis tegen Gorecht JO19-1 om 15:00 uur op sportpark Bedum.