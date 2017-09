Zaalvrouwen Drachtster Boys winnen met 7-0 van Drs. Vijfje

De wedstrijden tegen Drs. Vijfje staan normaal gesproken garant voor veel doelpunten en afgelopen vrijdagavond was daarop geen uitzondering.Of de studenten uit Groningen enigszins ‘lichtzinnig’ naar Drachten waren gekomen of dat het vanavond bij hun niet goed liep; Wie zal het zeggen? Feit was dat de gasten er maar mondjesmaat aan te pas kwamen tegen de Drachtster vrouwen die er vanaf de start vol op `klapten `. Dit resulteerde al in de 1e minuut in een kans voor Anita Vellema. Haar schot ging echter naast. Toch viel de 1-0 al snel door een doelpunt van Esther van Toledo. Haar 2e doelpunt, in de 12e minuut, was een van wonderbaarlijke schoonheid. Een mooi steekpass van Jessie Prijs werd door van Toledo met één voetbeweging achter keepster Chris van der Schaaf geplaatst; 2-0. Na een foutje van dezelfde van der Schaaf kon Rianne Mulder de 3-0 binnen tikken en niet veel later werd de ruststand bereikt door een goal van Marian Meijer; 4-0.In de 2e helft gingen de Drachtster vrouwen door waar ze in de 1e helft waren gebleven. Drs. Vijfje kreeg wel enkele kansen maar keepster Richelle Gordijn (2e helft onder de lat in plaats van Kim Schapelhouman) wist het doel schoon te houden met enkele fraaie reddingen. Esther van Toledo scoorde de 5-0, Sieta de Vries scoorde met een fraai schot de 6-0 en Jessie Prijs zette de eindstand van 7-0 op het scorebord.De 1e competitie wedstrijd van DFT1 werd hierdoor een fraaie wedstrijd met 7 doelpunten en op ieders gezicht was de tevredenheid af te lezen.Volgende week vrijdag, 22 september, nemen de Drachtster Vrouwen het op tegen Reiger Boys VR1, wederom om 21.30 uur in de SNIJ Noordhal. Op deze avond zal ook de opbrengst voor de Alpe d’HuZes bekend worden gemaakt.Selectie Drachtster Boys: Kim Schapelhouman, Anita Vellema, Rianne Mulder, Sieta de Vries, Esther van Toledo, Tjitske Sikma, Jessie Prijs Esra van der Heide, Marian Meijer, Atty Eelkema, Brenda Bekkema en Richelle Gordijn.Selectie Drs.Vijfje: Chris van der Schaaf, Annebel ten Broeke, Jet Kastanjeboom, Yvonne Veenstra, Arte Brueren, Mireille Koster, Laura de Groen, Jose de Jonge, Tessa Spijker en Sharon Lutmer.