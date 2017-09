Warffum nog niet klaar voor competitie

Warffum verloor zondagmiddag ook zijn tweede bekerduel. Was een week eerder SV Bedum met 4-1 te sterk. Nu won derdeklasser FC Lewenborg met dezelfde cijfers van de Warffumers waar richting de competitie nog het nodige moet gebeuren wil het een rol van betekenis in de competitie gaan spelen.Voor aanvang van het bekerduel tussen Warffum en FC Lewenborg was het even hectisch in de bestuurskamer van de thuisploeg. Het lukte teamleider Dick Blink namelijk niet om de spelers van Warffum via de nieuwe app op het digitaal wedstrijdformulier te krijgen. Omdat ook Bob Ypema, verantwoordelijk voor wedstrijdzaken binnen Warffum niet alleen schitterde door afwezigheid maar ook telefonisch onvindbaar was, moest arbiter Alex Vegter de Warffumers te hulp schieten om de basiself op het wedstrijdformulier te krijgen. Een wat vreemde gang van zaken omdat de wedstrijdapp bij bijna alle verenigingen niet alleen goed ontvangen is maar ook prima gebruikt wordt. Nadat alle formaliteiten eindelijk waren vervuld floot scheidsrechter Alex Vegter toch om precies 14.00 uur voor de eerste keer voor een bekerduel waarin de gasten als derdeklasser natuurlijk de favoriet waren. Een favorietenrol die de oranjehemden prima oppakten want al in de 12minuut wist FC Lewenborg op een 0-1 voorsprong te komen. Een dieptepass van Daan Vermeulen kwam terecht bij Albert Moessa die vervolgens met een bekeken kopbal doelman Marko Stoepker kansloos liet. Lang konden de bezoekers echter niet van hun voorsprong genieten want een minuut later stond het weer gelijk in Warffum. Patrik Pieterman pikte even buiten het strafschopgebied van de gasten de bal op om zich vervolgens prima vrij te spelen. Wat volgde was een streep in de rechterbovenhoek waar FC Lewenborg-doelman Hummel het antwoord op schuldig moest blijven: 1-1.Na deze twee snelle treffers gebeurde er lange tijd weinig in het duel of het moest al de gele kaart zijn die een prima fluitende Alex Vegter aan Gijsbert Venhuizen moest geven nadat de back een overtreding op Albert Moessa had begaan. In de 36minuut kon vervolgens het derde doelpunt van de wedstrijd genoteerd worden. Vanaf de rechterkant mocht Albert Moessa een corner nemen die door de volledig vrijstaande Jelle de Lange in een keer op de slof werd genomen. Een schot wat Marko Stoepker alleen maar langs hoorde komen: 1-2. Tot aan de rust gebeurde er vervolgens niets noemenswaardigs meer. Warffum probeerde wel om wat meer in de buurt van het doel van de gasten te komen maar slaagde daar niet echt in. En de stadjers vonden het eigenlijk ook wel prima zodat de toeschouwers in Warffum een heel erg matige eerste helft voorgeschoteld kregen.Na de rust had Simon Bos twee wissels toegepast. In de kleedkamer waren Gert-Jan Dijkhuizen en Stefan van den Berg achtergebleven en kwamen Peter de Vries en Rick Kloosterhuis als hun vervangers binnen de lijnen. Een meer sociale dan tactische wissel van Bos die het duel tegen een derdeklasser meer als een noodzakelijk kwaad dan als een nuttige oefenwedstrijd zag. In de 52minuut viel vervolgens de voorbeslissing in Warffum. Vanaf het midden verstuurde Daan Vermeulen weer een fraaie pass op Jelle de Lange. De spits was vervolgens de defensie van de geelhemden te snel af en even later was ook doelman Marko Stoepker, de absolute uitblinker aan de kant van de thuisploeg, kansloos op de inzet van De Lange. Vier minuten na de 1-3 was er opeens paniek aan de kant van Warffum toen Rick Kloosterhuis plotseling naar de grond ging. Waar even gedacht werd aan een blessure van de Warffumer waren zijn splinternieuwede bron van alle ellende. De veters in zijn schoenen konden spanning namelijk niet aan zodat Kloosterhuis op dit stel niet meer verder kon. Maar gelukkig had de middenvelder nog een reservepaar in zijn tas zitten zodat hij het duel toch kon vervolgen. Dat zorgde dat Simon Bos in de 70minuut nog een sociale wissel kon toepassen zodat ook reserve nummer drie, Romano Jansen, nog wat speelminuten kreeg. Jansen kwam als vervanger van Gijsbert Venhuizen binnen de lijnen maar al snel bleek dat de invaller nog heel wat moet leren wil hij zich in de vijfde klasse staande houden. Aan de kant van FC Lewenborg was ondertussen Mark Wollinga als vervanger van Albert Moessa binnen de lijnen gekomen. En het was de invaller, na een prima pass van centrale verdediger Jannick Plantinga, die in de 80minuut de stand op 1-4 bracht. Na deze vierde treffer van een ook in de tweede helft maar matig spelende FC Lewenborg werd het voor beide ploegen vervolgens een plichtmatig uitspelen van een bekerduel dat als kijkspel absoluut geen voldoende scoorde. Bij de thuisploeg was duidelijk zichtbaar dat het nog maar vier trainingen en een wedstrijd had afgewerkt en FC Lewenborg liet zondagmiddag zien dat het zich niet bovenmatig wenste in te spannen omdat het wist dat alleen het duel van volgende week tegen SV Bedum echt van belang zal zijn wie er van deze beide ploegen doorgaat in het bekertoernooi. De kwaliteit van het duel zorgde dan ook dat iedereen in Warffum zondagmiddag blij was dat een prima fluitende Alex Vegter er na precies vijfenveertig minuten in de tweede helft een einde aan het duel maakte die in FC Lewenborg een terechte winnaar kreeg en Warffum leerde dat er nog het nodige moet gebeuren om zijn zaakjes in de bestuurskamer op orde te krijgen.Warffum-FC Lewenborg: 1-4(1-2).12. Moussa 0-1, 13. Pieterman 1-1, De Lange 1-2, 52. De Lange 1-3, 80. Wollinga 1-4.Scheidsrechter: A. Vegter (Onderdendam).Gele kaarten: Gijsbert Venhuizen, Bartel Klinkhamer(Warffum).Warffum: Stoepker; Gijsbert Venhuizen(70. Jansen), Meijer, Teun Venhuizen, Bello; Van den Berg(46. Kloosterhuis), Zantingh, Klinkhamer, Pieterman; Bartel Klinkhamer, Dijkhuizen(46. De Vries).FC Lewenborg: Hummel; S. Assouline, Plantinga, Van Dongen, Van der Hoek; Haanstra, De Vries, Vermeulen; Moessa(75. Wollinga), De Lange.