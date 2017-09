Gretig SV Bedum boekt terechte zege op VV Winsum

Een gretig spelende SV Bedum won zaterdagmiddag in het bekertoernooi de derby tegen VV Winsum met 3-4. Een derby die in Bedum gespeeld moest worden omdat een enorme regenbui de velden in Winsum onbespeelbaar hadden gemaakt.De beide trainers, Robert Bos en Remy van der Wal, zagen de derby tussen VV Winsum en SV Bedum als een oefenduel in aanloop naar de competitie maar beide wisten ook dat er een stukje prestige op het spel stond in een wedstrijd die eigenlijk in Winsum gespeeld had moeten worden. Maar een enorme regenbui zorgde dat het hoofdveld in Winsum bijna blank stond en de Winsumers niets anders konden dan het veld af te keuren en vervolgens het verzoek naar de buren ging of het duel daar gespeeld kon worden. Een verzoek wat door de Bedumers uiteraard werd ingewilligd want ook trainer Remy van der Wal wilde met zijn team graag spelen. ,,Toen we hoorden van een enorme hoosbui boven Winsum waardoor het duel afgelasting werd was de keuze niet moeilijk om op het verzoek in te gaan. Want in deze fase van de voorbereiding kun je alle wedstrijden en trainingen nog prima gebruiken.” Een mening die ook VV Winsum- trainer Robert Bos was toegedaan. ,,We missen behoorlijk wat jongens en zijn dan ook nog wat zoekende naar de juiste formatie die er over twee weken bij de start van de competitie moet staan. En daarom ben ik ook blij dat we het duel naar Bedum hebben kunnen verplaatsen,” aldus Bos die net als iedereen zag dat zijn ploeg al in de vijfde minuut op achterstand kwam. Slap verdedigen van de op papier als thuisploeg spelende Winsumers zorgde dat Nigel Bakker een vrije doortocht richting doelman Germen Bouwman kreeg. Toen ook de Winsumer goalie iets wat weifelend zijn kooi uitkwam was het voor de 20-jarige Bedumer vervolgens een koud kunstje om de 0-1 op het scorebord te schieten. Drie minuten later stond het echter alweer gelijk in Bedum. Bij een aanval van de Winsumers werd er volgens arbiter Weiland hands in het strafschopgebied gemaakt en ging de bal op de stip. Vervolgens was het Marcel Pannekoek die de 1-1 achter een nog wel naar de juiste hoek duikende Jos Broekmans schoot. Weer twee minuten later was de onpartijdige inconsequent toen er weer hands in het strafschopgebied van de paarshemden werd gemaakt. Nu floot Weiland echter niet zodat de stand 1-1 bleef in een beginfase die duidelijk voor de Bedumers was. De formatie van Remy van der Wal was duidelijk gretiger dan hun opponenten uit Winsum die in de 35minuut met een hernieuwde achterstand werden geconfronteerd. Een prima pass van de uitstekend spelende Stijn Hekstra kwam terecht bij Frank Roorda. De als diepe spits spelende Roorda zocht vervolgens het duel op met Roy Streppel die door de personele problemen bij Winsumers door zijn trainer als centrale verdediger was geposteerd. Een positie waar Streppel zijn kwaliteiten duidelijk wat minder liggen want Roorda wist redelijk eenvoudig uit het tweegevecht te komen om vervolgens op beheerste wijze de 1-2 te scoren. Waar Rick Schaaphok rond de 30minuut al een gele kaart wegens aanmerkingen op de leiding had gekregen was Bart Apotheker de volgende die in het boekje van Weiland verdween. De in de eerste selectie van SV Bedum teruggekeerde routinier was het in de 38minuut niet eens met een beslissing van de referee uit het Friese Menaldum die zaterdagmiddag liet zien dat aanmerkingen op zijn manier fluiten met een gele prent werd gehonoreerd. In de 43minuut werd het nog mooier voor SV Bedum. Een fantastische crosspass van Wilco Stolwijk kwam op de rechtervleugel terecht bij Jake Smit. De duidelijk opgebloeide Smit leverde een prima voorzet af die door Frank Roorda achter een kansloze Germen Bouwman werd gekopt: 1-3.Na de pauze keerde aan de kant van SV Bedum Bart Apotheker niet meer terug. De centrale verdediger had in de eerste helft een blessure aan zijn bovenbeen opgelopen en werd vervangen door Richard de Boer. Waar de Winsumers voor de rust aanvallend maar weinig hadden laten zien was dat aan het begin van de tweede helft duidelijk anders. In de 51minuut liet Rick Schaaphok namelijk zien waar zijn kracht ligt. De aanvoerder van de groen/witte formatie zorgde namelijk voor het nodige ‘oorlogsgeweld’ in het zestienmetergebied van Bedum waar Thomas Kauw met een daverend schot van wist te profiteren: 2-3. Vier minuten later stond het opeens 3-3 in Bedum toen de defensie van de paarshemden onvoldoende reageerde op een aanval van Winsum. Alles en iedereen aan de kant van de Bedumers was te apathisch zodat Roy Streppel van dicht bij een kansloze Jos Broekmans wist te passeren: 3-3. De ploeg van Remy van der Wal leek nu even rijp voor een of misschien wel meerdere tegengoals maar gelukkig voor de gastheren drukten de Winsumers, waar Rogier Krohne een onopvallende rol speelde, niet door zodat het voorlopig bij een 3-3 tussenstand bleef. Ondertussen begonnen de irritaties zowel binnen als buiten de lijnen wat op te lopen. Zo waren er binnen de lijnen wat kleine binnenbrandjes en kregen ook Winsum-trainer Robert Bos en Bedumer Jordy van Haag het met elkaar aan de stok. Een intermezzo dat werd gesust door arbiter Weiland die zich, en terecht, niet druk wilde maken om dit soort onzin. Ondertussen ging het in de tweede helft te rommelig duel richting een slotfase waarin SV Bedum-goalie Jos Broekmans opeens zijn niet geringe kwaliteiten moest tonen. De pas 17-doelman greep een paar keer uitstekend in en vooral met een fantastische safe naar de linkerbenedenhoek in de 68e minuut oogstte hij veel bewondering. Want velen zagen de inzet van Krohne al als een doelpunt maar hadden daarbij de kwaliteiten van de jonge doelman niet op de juiste waarde in geschat. Met nog twaalf minuten aan zuivere speeltijd kwam er toch nog een verandering in de stand toen de voor Nick Boelhouwer in het veld gekomen Hakim Agdach op de linkervleugel goed doorging. De invaller wist de achterlijn te bereiken en leverde vervolgens een voorzet af die door Marcel Pannekoek, die in de tweede helft centraal achterin was gaan spelen, achter zijn eigen doelman werd gegleden. Zo keek Winsum weer tegen een hernieuwde achterstand aan en had het vervolgens nog tien minuten en een beetje om nog minimaal een gelijkspel uit het vuur te slepen. Maar zo ver lieten de Bedumers het echter niet meer komen zodat er tegen 17.00 uur een eindstand van 3-4 op het scorebord stond waar vriend en vijand het roerend over eens waren dat de zege terecht was gekomen bij de ploeg die daar het meeste recht op had.VV Winsum-SV Bedum: 3-4(1-3)5. Bakker 0-1, 8. Pannekoek 1-1( str.), 35. Roorda 1-2, 43. Roorda 1-3, 51. Kauw 2-3, 55. Streppel 3-3, 78. Pannekoek 3-4(ed.)Scheidsrechter: R. Weiland ( Menaldum)Gele kaarten: Schaaphok, Krohne (VV Winsum), Hekstra, Apotheker( SV Bedum)VV Winsum: Bouwman; Hoekstra, Streppel, Zwakenberg(65. Fatima), Hoff(80. Hoeksema); Kauw, Storm(65. Haaksema), Krohne, Pannekoek; Schaaphok, BloemSV Bedum: Broekmans; Apotheker(46. De Boer), Van Haag, Hekstra, Mertens; Oostmeyer, Stolwijk, Bakker, Boelhouwer(70. Agdach); Smit, Roorda(56. Deuling),